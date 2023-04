Una tragedia assurda ha sconvolto una città italiana, in lutto per il decesso di una donna che aveva solo voglia di svagarsi dopo un periodo difficile. Ma il destino è stato infame con lei, infatti Roberta Fiano è morta a 56 anni dopo essere uscita dall’ospedale. Aveva deciso di concedersi una cena insieme a suo figlio e ad una sua cara amica e tutto è andato per il verso giusto, fino a quando non hanno lasciato il ristorante per fare rientro. In questo frangente si è materializzato il dramma.

Roberta Fiano è morta sul colpo dopo essere uscita dall’ospedale, mentre il figlio non ha riportato ferite. La donna è stata presa in pieno da un furgone, utilizzato da un club sportivo e guidato da un uomo di 40 anni. Secondo la prima dinamica dei fatti, il mezzo ha investito lei e la sua amica, che è anche rimasta ferita, nonostante stessero camminando regolarmente sulle strisce pedonali. Il fatto è avvenuto nei pressi del lungomare Sirena di Tortoreto, un comune del teramano.

Roberta Fiano morta investita, dopo essere uscita dall’ospedale

Per Roberta Fiano, morta a 56 anni dopo essere uscita dall’ospedale dove era stata ricoverata per problemi di salute che poi era riuscita a risolvere, non c’è stato niente da fare nonostante i soccorsi del 118. L’amica della vittima ha avuto alcune fratture e un trauma cranico ed è grave. Si trova attualmente nel nosocomio di Teramo, anche se non starebbe lottando tra la vita e la morte. Agghiacciante la scoperta fatta dai carabinieri, una volta che hanno rintracciato e tratto in arresto il conducente del furgone.

Secondo quanto accertato, il 40enne originario di Alba Adriatico aveva bevuto troppo infatti è risultato positivo all’alcoltest. Deve rispondere della grave accusa di omicidio stradale. Ad accorgersi della tragedia sono stati per primi alcuni passanti, che stavano transitando in quel momento sulla stessa strada situata nelle vicinanze dello chalet Odeon e dell’albergo Costa Verde. Dalla festa si è subito passati ad una terribile perdita, che ha distrutto ovviamente dal dolore la famiglia della 56enne.

Il guidatore del mezzo sarebbe stato posto agli arresti domiciliari, dopo la disposizione emessa dal magistrato di turno della procura di Teramo. Proseguono le indagini per stabilire con esattezza quanto avvenuto, anche se il furgone sembra che corresse molto.