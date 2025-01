La notizia della morte di Alessia “Chia” Chiapparo è un momento di grande dolore per la comunità di Sedico e per tutti coloro che l’hanno conosciuta. A soli 35 anni, Alessia ha dovuto affrontare una battaglia contro una malattia incurabile che, purtroppo, ha vinto nonostante la forza e il coraggio che ha mostrato durante il lungo e difficile percorso.

Il legame con la sua famiglia, in particolare con il fratello Armando, emerge con chiarezza nei commoventi messaggi che in queste ore stanno arrivando sui social e che stanno ricordando Alessia, scomparsa troppo presto a causa di un terribile male. Per amici e parenti e un oartucolare per l fratello Armano, la morte di Alessia è un dolore immenso per la perdita di una sorella che non era solo una persona cara, ma un punto di riferimento nella sua vita.

Alessia Chiapparo muore a 35 anni per un tumore al cervello

La vicinanza alla famiglia, al marito Christian Da Rold, e alla piccola Nina, che ha perso la mamma troppo presto, è un sentimento che accomuna tanti, come si può leggere dai messaggi di cordoglio che arrivano anche dai social, dove Alessia è ricordata da tanti amici e conoscenti . Alessia lascia un vuoto difficile da colmare, ma la sua memoria, il suo esempio di forza e di amore, continueranno a vivere nei cuori di chi l’ha amata.

Nonostante la malatia, Alessia e Christian avevano scelto di celebrare il loro amore in un momento così significativo, circondati dalle persone care. Il matrimonio, celebrato dal presidente della Provincia Roberto Padrin, amico di vecchia data del marito di Alessia, quando quando la 35enne si trovava in ospedale.

La battaglia di Alessia è stata sostenuta non solo dalla sua famiglia, ma anche da tantissimi amici e colleghi e il maito ha voluto ringraziare pubblicamente Luxottica, che gli ha concesso tutti i permessi necessari per assistere la moglie: “Mi hanno permesso di starle vicino fino alla fine”.

Come si legge su Leggo, “la notizia della scomparsa di Alessia ha scosso la comunità di Sedico e Belluno, ma anche l’ambiente calcistico. La dirigenza dell’Ads Cavarzano, con il vicepresidente Martino Favretti, ha informato personalmente i giocatori della squadra di Christian, esprimendo il proprio cordoglio”.