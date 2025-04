Morte del Papa, la terribile profezia. La morte di Papa Francesco ha gettato nello sconforto i fedeli di tutto il mondo. Le condizioni del Pontefice non erano certo rassicuranti, ma probabilmente in pochi si aspettavano un decesso a pochi giorni dal suo ritorno a Casa Santa Marta. E subito si sono diffuse le voci, le previsioni e le profezie su cosa succederà adesso.

Immancabile il riferimento al cartone animato dei Simpson che, secondo alcuni, avrebbe predetto la morte di Papa Francesco nel 2025. In realtà il video che gira dal febbraio scorso riporta immagini create con l’Intelligenza Artificiale e non è mai andato in onda in nessuna puntata. Poi ci sono le profezie di Nostradamus e Malachia. E non sono buone.

Cosa hanno predetto Nostradamus e Malachia

Oltre alle fake news sui Simpson si fa strada, come da copione, anche l’interpretazione delle quartine di Nostradamus. Alcuni utenti e autoproclamati esegeti del celebre veggente francese hanno rispolverato una terzina che reciterebbe: “Per la morte di un Pontefice molto vecchio / Sarà eletto un romano di buona età / Di lui si dirà che indebolisce la sua sede / Ma a lungo siederà e in attività mordace”. Nonostante il linguaggio oscuro e le mille interpretazioni possibili, la coincidenza dell’anno – ancora una volta il 2025 – ha riacceso l’entusiasmo di chi legge in Nostradamus la chiave per comprendere il futuro della Chiesa cattolica.

Ma la speculazione non si ferma qui. A essere chiamato in causa è anche Malachia, ultimo dei profeti minori dell’Antico Testamento e autore di una lista di papi che, secondo alcuni, giungerebbe proprio a compimento con Papa Francesco. Secondo questa visione, il successore del pontefice argentino dovrebbe essere Pietro Romano, colui che assisterà alla fine di Roma, “la città dei sette colli”, simbolo non solo della capitale italiana, ma della Chiesa stessa. Secondo la profezia, la sua elezione coinciderebbe con il Giudizio Universale, in un’apocalisse non solo religiosa, ma cosmica.

È in questo intreccio di immagini animate, versi criptici e antiche rivelazioni che si inserisce il racconto collettivo della morte di Papa Francesco. Un racconto che, tra fede e folklore, dimostra ancora una volta come l’eco di eventi epocali venga filtrato e reinterpretato attraverso i miti moderni, le narrazioni social e la perenne, irrisolta sete di significato.

