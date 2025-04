La morte di Papa Francesco, avvenuta all’età di 88 anni dopo dodici anni di pontificato, ha scatenato un’ondata di commozione in tutto il mondo cattolico, ma ha anche aperto le porte a un fenomeno singolare e in parte controverso: la corsa all’acquisto — e in alcuni casi alla speculazione — di oggetti legati alla figura del Pontefice. Da semplici souvenir religiosi come rosari, collanine, quadretti e libri, l’offerta si è rapidamente estesa a cimeli rari e a volte sorprendenti, proposti sulle principali piattaforme di vendita online come Ebay e Vinted.

In particolare, ha attirato l’attenzione la comparsa sul web della prima pagina dell’edizione straordinaria dell’“Osservatore Romano”, il quotidiano ufficiale della Santa Sede, che annunciava la morte del Papa con il titolo: “Il Signore ha chiamato a Sé il Santo Padre Francesco”. Un documento storico, senza dubbio, ma che in alcuni casi è stato messo in vendita a cifre spropositate, come i 500 euro richiesti da un utente poco dopo la diffusione della notizia. Non si tratta di un episodio isolato: la stessa edizione è stata venduta anche sotto forma di calamita, al prezzo di 30 euro, segno di come il mercato online abbia rapidamente inglobato ogni possibile declinazione della notizia.

Leggi anche: “Erano lì mentre moriva”. Papa Francesco, chi sono le persone che gli sono rimaste accanto





Papa Francesco morto, online le copie dell’Osservatore Romano

Scene di interesse simile si sono viste anche a Roma, in Piazza San Pietro, dove lunedì sera si sono radunati centinaia di fedeli e curiosi. All’arrivo delle copie cartacee dell’“Osservatore Romano” in edizione straordinaria, distribuite in strada, si è registrata una vera e propria calca, con molte persone impegnate ad assicurarsi un ricordo fisico di quel momento storico. La carta stampata, ancora una volta, si è rivelata un oggetto del desiderio in tempi dominati dal digitale.

Oltre alle edizioni commemorative, hanno fatto la loro comparsa anche altri numeri straordinari del giornale vaticano, come quello del 14 marzo 2013 che annunciava l’elezione di Jorge Mario Bergoglio al soglio pontificio. Anche queste copie sono ora in vendita su internet, con prezzi che oscillano tra i 100 e i 400 euro. Va detto che alcune di queste edizioni circolavano già da tempo, ma a costi decisamente inferiori, a testimonianza del fatto che la scomparsa del Papa ha fatto impennare il loro valore percepito.

Infine, non mancano online le edizioni speciali dell’“Osservatore Romano” dedicate ai predecessori di Francesco. Si trovano infatti le prime pagine che raccontano la morte di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, così come quelle dedicate all’annuncio dell’“Habemus Papam” di Ratzinger e Wojtyla. In questi casi, però, i prezzi rimangono più accessibili, spesso inferiori a cinquanta euro. Segno che, sebbene la morte di un Papa rappresenti sempre un momento epocale per la Chiesa cattolica, la figura di Francesco ha lasciato un’impronta tale da generare un fervore collezionistico senza precedenti.