“Non è giusto”. Choc in vacanza, Diego si accascia e muore davanti agli amici

Si è spento a 47 anni Diego Dal Zotto, fatale un malore improvviso. La tragedia si è verificata in Croazia dove l’uomo, residente a Thiene nell’alto vicentino, stavo trascorrendo un periodo di vacanza a bordo di un barca a vela. Sotto choc gli amici che erano con lui. A raccontare cosa successo un amico di Diego, Bonifacio Carollo, la testimonianza del quale è stata raccolta da l’Eco vicentino. “Martedì sera siamo andati a letto in barca intorno alle 22.30 e lui è rimasto fuori un po’ di più, voleva guardare le stelle”.



“Alle 23 ha detto a Valeria che non stava bene e lei ha svegliato me, Veronica e Anna, suoi compagni di vacanza. Abbiamo subito lanciato l’Sos e chiamato i soccorsi. Nel frattempo, mentre Valeria praticava il massaggio cardiaco, Diego è svenuto, girando gli occhi”. I soccorsi hanno impiegato poco a salire a bordo. Per oltre mezz’ora hanno tentato di rianimarlo ma per il 47enne non c’è stato nulla da fare.





Diego Dal Zotto, morto dopo un malore: dolore sui social



“E’ morto poco dopo la mezzanotte – racconta Bonifacio Carollo al telefono all’Eco Vicentino –. Abbiamo deciso di aspettare le 7 del mattino per avvisare a casa. Abbiamo chiamato alcuni amici e detto loro di andare a casa dei genitori di Diego ad avvisarli. Non volevamo lo facesse la polizia. 26 anni fa avevano già perso un figlio, Mirko, colpito da un fulmine in montagna. Abbiamo ritenuto fosse importante che ci fosse qualcuno di noi amici, perché ora sono rimasti soli”. (Leggi anche “Via da qui”. UeD, Maria De Filippi se n’è accorta: il cavaliere finisce all’angolo)



“Quello che è successo – conclude Bonifacio Carollo – è paradossale. Ci stavamo divertendo, stavamo facendo quello che amiamo fare e Diego stava bene. È stato uno shock davvero e il nostro impegno di amici adesso è stare vicino ai genitori di Mirko e Diego”. Diego, che tutti conoscevano come Cimba, lascia un grande vuoto. Tantissimi i messaggi in rete.

“Ciao Cimba”, dice la foto postata su facebook da Stella, che ritrae Dal Zotto in barca, durante uno dei tanti viaggi. La data dei funerali non è ancora stata fissata. Sarà, con molta probabilità, fissata nei prossimi giorni. Un dolore che ha scosso profondamente tutta la comunità di Thiene.

