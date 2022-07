Alessia Pifferi è rinchiusa in isolamento nel carcere di San Vittore a Milano. La mamma della piccola Diana morta di stenti a 16 mesi La donna è stata arrestata con l’accusa di omicidio volontario con l’aggravante della premeditazione e dei futili motivi. Ha lasciato la figlia per andare dal compagno a Leffe in provincia di Bergamo e quando è tornata la figlia era morta.

Nella giornata di martedì 26 luglio sono stati resi noti i risultati dell’autopsia svolta sul corpicino della piccola Diana. Secondo quanto è emerso dall’autopsia non ci sono segni evidenti sul corpo di Diana che possano far pensare ad una causa precisa. Insomma, per il momento è confermata la prima ipotesi, ovvero che la piccola di 16 mesi sia morta di fame e sete. Tuttavia ci sono ancora molte zone d’ombra sull’intera vicenda. Gli agenti della Squadra Mobile di Milano stanno ad esempio cercando di individuare il papà della piccola, persona che la stessa Alessia Pifferi ha detto di non conoscere con esattezza.





Diana Alessia Pifferi vuole andare al funerale della figlia

Nel frattempo Alessia Pifferi ha cambiato avvocati e di conseguenza anche linea difensiva. Saranno i legali Luca D’Auria e Solange Marchignoli a difendere la donna di 36 anni che fino ad ora è stata difesa da un legale d’ufficio: l’obiettivo dei nuovi avvocati è quello di presentare una consulenza “neuroscientifica e psichiatrica” sulla donna. L’incarico è già stato assegnato a Giuseppe Sartori, ordinario di Neuropsicologia Forense e Neuroscienze Cognitive all’Università di Padova, e a Pietro Pietrini, ordinario di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica all’Università di Pisa.

Uno dei due avvocati di Alessia Pifferi, Solange Marchignoli, ha rilasciato una intervista a Fanpage.it in cui ha parlato della sua assistita e ha rivelato che “lei è completamente sotto shock, pur non assumendo alcun tipo di farmaco in carcere. Noi avvocati le abbiamo spiegato genericamente le regole del processo, il capo d’accusa contro di lei. Ma è ancora troppo presto per avere anche solo un incontro costruttivo. Non è lucida”.

Infine l’avvocato Marchignoli ha proseguito dicendo che Alessia Pifferi “non si rende ancora conto quello che è accaduto. Stamattina ha detto che voleva la sua bambina, che voleva andare ai funerali”. È stato chiesto se ci sia del pentimento da parte della donna e il legale ha risposto in questo modo: “La frase di pentimento potrebbe arrivare da una persona che ha compreso quello ha fatto. Non è il suo caso. Ha capito solo in parte quello che è successo ed è distrutta dal dolore. Questa mattina era preoccupata per la bambina e per il funerale. Al momento non ha alcuna informazione da nessuno”.

