Cosenza, vasti incendi e numerosi interventi dei vigili del fuoco. Puntualmente ogni estate torna l’incubo delle fiamme. In tutta la Calabria nelle ultime 24 ore, tra sabato 2 e domenica 3 luglio, sono stati oltre 110 gli incendi nella vegetazione. Soltanto nella serata di ieri erano 22 i roghi non ancora spenti nonostante l’impegno dei vigili del fuoco dei cinque comandi provinciali. La situazione più pericolosa è quella di Mendicino, provincia di Cosenza.

A Mendicino le fiamme sono arrivate a minacciare il centro storico, mentre a Catanzaro le fiamme hanno costretto a chiudere la strada statale 280 “dei due Mari”. Nel paese in provincia di Cosenza l’incendio, di vaste dimensioni, ha interessato un’intera collina in località Serroni. Sul posto sono arrivati ovviamente i vigili del fuoco ma nonostante il loro intervento le fiamme si sono avvicinate al centro storico. Impiegati per l’occasione anche diversi canadair che hanno eseguito diversi lanci.





Vasti incendi nel cosentino, la situazione

Il sindaco di Mendicino Antonio Palermo si è recato sul posto e ha scritto su Facebook: “L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco che ringrazio vivamente, ci ha permesso di limitare i danni ma quanto è triste vedere le nostre verdi colline bruciare così. Rinnovo, ancora una volta, l’invito a tutti i proprietari di terreni privati che non abbiano già provveduto all’immediata pulizia per prevenire altri possibili incendi e le forze dell’ordine a svolgere i controlli dovuti in modo rigoroso in ossequio alle mie ordinanze in materia”.

Al momento, fortunatamente, non si registrano vittime ma il vento è un pericoloso alleato delle fiamme. Per quanto riguarda il catanzarese il fuoco fin dalle prime ore del pomeriggio di sabato ha interessato i costoni delle montagne nei pressi della statale 280. In particolare all’altezza della galleria Sansinato si sono registrati gravi disagi sia in entrata verso Catanzaro che in uscita. Per l’intervento dei vigili del fuoco è stato necessario chiudere il traffico in entrambi i sensi. La circolazione in direzione Lamezia Terme è stata riattivata solo nella serata coi vigili del fuoco impegnati anche nella notte a limitare i danni.

Sempre intorno a Catanzaro sono stati oltre 30 gli incendi che hanno impegnato vigili del fuoco e le squadre in servizio di soccorso ordinario ed in assetto AIB. Soprattutto nella zona sud del capoluogo le fiamme hanno lambito le abitazioni. Una struttura adibita a rifugio per ovini e bovini è andata distrutta. Gli animali sono stati salvati dai vigili del fuoco. Infine incendi anche a Simeri Crichi, Girifalco, Gagliato, Gizzeria, Falerna e Badolato. Per affrontare l’emergenza il personale smontante dei pompieri è stato trattenuto in servizio.

