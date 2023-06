Marta Fascina è stata l’ultima compagna di vita di Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia, imprenditore ed ex premier scomparso il 12 giungo a causa di una leucemia. La loro prima foto risale all’agosto del 2020 sulla copertina di ‘Chi’: Silvio Berlusconi e Marta Fascina che passeggiano mano nella mano. Le foto erano uscite poco dopo quelle di Francesca Pascale, ex compagna di Berlusconi, e la nuova compagna (poi diventata moglie) Paola Turci. Oggi la 33enne, rimasta accanto a lui durante il doloroso periodo del ricovero e negli ultimi momenti al San Raffaele, è chiusa nel silenzio e nel dolore.

Marta Fascina è rimasta nella camera ardente di Silvio Berlusconi fino all’ultimo. Insieme a lei i figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi, i 17 nipotini, i familiari e i tanti amici che lo hanno amato in 86 anni di vita. Ai funerali saranno presenti, tra gli altri, il presidente del Repubblica Sergio Mattarella mentre, su richiesta della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, sarà il commissario all’Economia Paolo Gentiloni a rappresentare la Commissione. Il governo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con ministri e sottosegretari, sarà al gran completo.

Marta Fascina, la confessione intima dopo la morte di Silvio Berlusconi

Come riporta MF – Milano e Finanza, l’ultima compagna dell’ex premier potrebbe vedersi riconoscere un’eredità da 100 milioni di euro, più la proprietà di una o due ville e la residenza nella casa di Arcore. Secondo quanto riportano i quotidiani la compagna di Silvio Berlusconi sarebbe fuori da Fininvest, che in 30 anni è valsa 2,5 miliardi alla famiglia dell’ex premier.

Chiusa nel dolore per la scomparsa di Silvio Berlusconi, Marta Fascina, classe 1990, nata in Calabria a Melito Porto Salvo ma è cresciuta a Portici, si è confidata con alcuni amici stretti, come Sorte, Benigni e soprattutto Ferrante diventati grazie a lei super big di Forza Italia.

“Mi ha fatto trascorrere gli anni più belli della mia vita. Mi ha insegnato l’amore e la generosità. Terrò sempre il suo sole in tasca e il suo sorriso scolpito nel mio cuore”, sono le parole riportate dal Messaggero che la compagna di Silvio Berlusconi ha detto ai suoi stretti confidenti. Si erano ‘sposati’ con una cerimonia simbolica il 19 marzo 2022, poco più di un anno fa e in questi mesi, dal primo ricovero si aprile, Marta Fascina non l’ha mai lasciato solo.