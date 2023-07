“Correte, è morto”. Urla e rumori nella stanza del B&B. All’arrivo dei carabinieri la scoperta choc

Tragedia a Quartucciu, vicino Cagliari, in Sardegna, dove i carabinieri della compagnia di Quartu Sant’Elena e Selargius sono intervenuti dopo una chiamata dei residenti, preoccupati e spaventati dal grande trambusto che arrivava da un B&B che si trova in un vicolo di via Nazionale. Il fatto di cronaca è avvenuto alle 5 di questa mattina, lunedì 31 agosto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu e della stazione di Selargius, il comandante interinale della Compagnia di Quartu, capitano Pietro Lucania, il tenente Ignazio Cabras, e i colleghi della stazione di Selargius.

La chiamata ai numeri di emergenza è partita quando i titolari del b&b “Corte Cristina” di Quartucciu, comune della città metropolitana di Cagliari in Sardegna, si sono accorti del rumore e delle urla che provenivano dalla camera affittata da una coppia. Quando i proprietari hanno visto poi il più giovane allontanarsi in tutta fretta hanno chiamato il numero d’emergenza. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno fatto una scoperta choc.

Leggi anche: Tragedia al parco acquatico: papà muore a 35 anni, grave la figlia di 3 anni





Gabriele Pergola morto strangolato in un B&B a Quartucciu vicino Cagliari

L’altro uomo che si trovava in camera era morto. Come riporta il quotidiano La Nuova Sardegna la vittima è Gabriele Pergola di 43 anni. Le forze dell’ordine hanno già fermato un sospettato, noto alle autorità per altri crimini di minore entità, nei pressi della struttura. L‘uomo fermato dai carabinieri è un 20enne di nome Gabriele Cabras, residente Sinnai. Accanto al corpo della vittima, trovato con evidenti segni sul collo, anche un asciugamano che potrebbe essere l’arma del delitto.

Il sospetto degli inquirenti, infatti, è che l’uomo sia stato ucciso per strangolamento probabilmente con l’ausilio dell’asciugamano. Entrati nella camera del B&B, i carabinieri hanno trovato Gabriele Pergola disteso a terra, completamente nudo e senza vita. Immediata la chiamata al 118 con l’ambulanza e l’automedica giunta sul luogo dell’omicidio poco dopo.

Purtroppo per il 43enne non c’è stato niente da fare, le manovre di rianimazione sono state vane e il medico ha dovuto dichiarare il decesso dell’uomo. Sul posto anche il comandante interinale della Compagnia di Quartu, capitano Pietro Lucania, il tenente Ignazio Cabras, e i colleghi della stazione di Selargius. Gabriele Cabras è stato portato in caserma per un primo interrogatorio.