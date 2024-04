Persone sono rimaste intossicate all’interno dell’hotel Barberini, al centro di Roma. Sono stati trasportati in ospedale, uno di loro, un uomo di 59 anni, si trova in prognosi riservata. Due sono stati dimessi. Altri tre, invece, con sintomi lievi, hanno rifiutato il trasporto. Vigili del fuoco e polizia locale hanno sgomberato lo stabile di via Rasella, al civico 3. In tutto sono state sgomberate 35 persone.

Molti degli ospiti dell’albergo, secondo quanto scrive Repubblica e apprende l’agenzia AGI, avrebbero riferito di aver accusato “bruciore agli occhi e mancanza di respiro” poco dopo l’intossicazione che è avvenuta intorno alle 9 della mattina di martedì 23 aprile. L’allarme è scattat quando dalla spa, al piano interrato dell’edificio, si è diffusa una ‘nube tossica’ che ha invaso anche i due piani superiori.

Sul posto sono arrivati vigili del fuoco e personale della polizia locale, per la messa in sicurezza dello stabile e la viabilità della zona. I vigili del fuoco hanno accertato che le persone rimaste intossicate hanno respirato esalazioni da cloro per una errata miscelazione nel locale tecnico a servizio della Spa al piano inferiore dell’albergo. Fino al primo pomeriggio sono rimaste chiuse via delle Quattro Fontane, da Piazza Barberini a Via Rasella e via Rasella, da via delle Quattro Fontane a Via del Boccaccio. Sequestrati sia la Spa, alcune strumentazioni e le sostanze utilizzate nel locale tecnico.

“Verso le 9:30-9:40 il telefono ha suonato e nello stesso momento hanno bussato alla porta. Un uomo con la maschera a gas ci ha detto di uscire immediatamente dalla stanza. Aperta la porta siamo stati invasi da fumi e cloro”, racconta una turista americana, ospite dell’hotel a Repubblica. “Abbiamo provato ad aspettare l’ascensore, ma non riuscivamo a respirare, quindi siamo scesi con le scale il più velocemente possibile e siamo usciti. C’erano molte persone che tossivano, qualcuno vomitava per via dei fumi. Ci hanno detto fosse per via del cloro della piscina. Un uomo stava versando il cloro e le esalazioni hanno iniziato a diffondersi attraverso le ventole all’interno dell’hotel”, ha spiegato ancora la donna.

“Noi eravamo al quarto piano, ma c’era gente rimasta bloccata sul tetto per lungo tempo. Bastava respirarlo e tutti quanti tossivamo. Siamo ancora in pigiama, non abbiamo avuto il tempo di prendere nulla. Lui – ha detto indicando il marito – ha le sue medicine in camera, ma non è potuto entrare a prenderle. Non sappiamo tra quanto possiamo rientrare, credo siano più preoccupati nel mettere l’hotel al sicuro”.

La testimonianza della donna è proseguita: “Penso ci vorrà un po’, perché l’odore era veramente forte per i polmoni e faceva tossire”. La turista ha detto di aver avuto paura “perché non sapevamo da dove provenisse. Lo staff non ci ha potuto dire nulla, ma hanno portato a tutti acqua e asciugamani. Hanno portato alcune persone in ambulanza. La pressione di un uomo era veramente alta e l’uomo che versava il cloro è stato portato in ospedale”.