Filippo Barletta, 21 anni, residente a Primavalle, deceduto ieri alle quattro del mattino in via di Boccea, all’altezza dell’incrocio con via di Torrevecchia, è la vittima numero quarantasette da gennaio a Roma e provincia. Un incidente terribile, che non ha lasciato scampo al giovane che viaggiava con un amico in sella a uno scooterone Zontas. I vigili urbani indagano per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire chi dei due stesse guidando.

L’amico di Filippo Barletta, sconvolto per quello che aveva visto, è rimasto illeso ma è stato portato in ospedale per accertamenti e quindi come da prassi sottoposto all’alcoltest e al test per capiere se avesse assunto degli stupefacenti. Al momento i vigili indagano su come possa essere avvenuto l’incidente.

Lo scooterone, uscito di strada all’improvviso, e finito contro il marciapiede e per Filippo non c’è stato niente da fare. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto, il giovane è stato infatti sbalzato dallo scooter andando a finire sull’asfalto. Sul posto, oltre alle pattuglie della polizia municipale, sono intervenute un’ambulanza e un’automedica dell’Ares 118.

Purtroppo c’è da segnalare un fatto molto grave, durante l’intervento dei soccorritori, qualcuno fra i passanti si è messo a filmare e a scattare foto con lo smartphone e si è verificato un secondo incidente: un automobilista con il cellulare in mano non si sarebbe accorto di un’altra vettura davanti alla sua e l’ha tamponata. Un atto di vero sciacallaggio, davanti a una tragedia che ha visto morire un giovane di soli 21 anni.

Il secondo incidente stradale non ha avuto nessuna conseguenza per chi si trovava a bordo. La polizia municipale ha sentito l’amico della vittima e alcune persone che hanno assistito all’incidente e probabilmente gli agenti potrebbero acquisire i video delle telecamere che si trovano lungo via di Boccea e via di Torrevecchia.