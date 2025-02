Il Vaticano ha diffuso un nuovo bollettino medico riguardante le condizioni di salute di Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio a causa di una polmonite bilaterale. il Vaticano ha organizzato sessioni di preghiera per la salute del Santo Padre, e i fedeli di tutto il mondo continuano a pregare per la pronta guarigione di Papa Francesco, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute nei prossimi giorni.

Come spiegato dai medici che lo hanno in cura nel primo punto stampa dal giorno del ricovero, effettuato lo scorso 21 febbraio, non può che essere definito delicato il decorso della malattia del Pontefice. Il professor Sergio Alfieri, a capo dell’équipe che segue il Santo Padre, e che lo ha operato due anni fa, era stato stato chiaro: “Il Papa non è fuori pericolo”.

Papa Francesco, nuovo bollettino Vaticano: le condizioni di salute, come sta

Nella mattina del 27 febbraio, il nuovo bollettino medico spiegava che la polmonite bilaterale che i medici del Gemelli stanno curando persiste e, a quanto si apprende da fonti vaticane, segue la normale evoluzione di una persona che riceve la terapia. Nel bollettino medico serale si è registrato dunque un “ulteriore lieve miglioramento” e non si registrano più i sintomi dell’insufficienza renale che era stata riscontrata nei giorni scorsi.

Nel pomeriggio un nuovo bollettino. Servono ancora giorni per sciogliere la prognosi, ma secondo l’aggiornamento del Vaticano, Papa Francesco sarebbe uscito dalla fase critica della polmonite bilaterale che lo ha colpito e lo ha costretto al ricovero il 14 febbraio.

“Il Santo Padre ha dedicato la mattina alla fisioterapia respiratoria alternandola al riposo, mentre il pomeriggio dopo una ulteriore seduta di fisioterapia si è raccolto in preghiera nella Cappellina dell’appartamento privato sito al 10° piano, ricevendo l’Eucarestia; quindi si è dedicato alle attività lavorative”, si legge nel comunicato stampa diffuso dal Vaticano.