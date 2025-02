C’è attesa per il prossimo bollettino medico di papa Francesco, intanto è giallo sull’arrivo della sorella del pontefice. A quanto si apprende papa Bergoglio è stato sottoposto alla terza tac ai polmoni i cui risultati non sono stati ancora resi noti al pubblico. Oggi, intanto. È arrivato anche il cardinal Baldo Reina, vicario generale per la diocesi di Roma. Dopo la consueta preghiera di mezzogiorno condotta dal cappellano del Gemelli, don Nunzio Corrao, è stato il cardinale e arciprete della basilica di San Giovanni in Laterano a celebrare messa.

Nonostante lo stato di salute precario, le sue condizioni vengono definite critiche ma stabili, Papa Francesco continua a lavorare. Ha infatti convocato il concistoro non in Vaticano, ma presso il Policlinico Gemelli dove si trova ricoverato, per parlare con i cardinali residenti a Roma di alcune particolari canonizzazioni.





Papa Francesco, il giallo dell’arrivo della sorella

Il motivo è semplice, Bergoglio ha voluto convocare i cardinali, nonostante le sue condizioni di salute precarie, per portare a termine delle questioni alle quali, evidentemente, tiene molto tra cui la beatificazione di Salvo D’Acquisto. Nelle ultime ore erano circolate alcune notizie che avevano fatto allarmare i fedeli.

La notizia dell’arrivo a Roma della sorella del Pontefice, Maria Elena, ha innescato diverse interpretazioni, soprattutto negative. Comprensibilmente. Anche perché c’è da considerare che, dal marzo del 2013, cioè dalla sua elezione a pontefice, i due fratelli non si sono più incontrati. Né il papa è mai tornato in Argentina né lei è mai venuto a trovarlo a Roma non godendo di ottima salute.

La notizia, tuttavia, è stata smentita dal nipote di papa Francesco, José Ignacio Bergoglio, figlio di Maria Elena Bergoglio, 65 anni, unica sorella ancora viva di Papa Francesco che vive in una città della provincia di Buenos Aires. Ma è chiaro che l’ansia tra i fedeli c’è, lasciandoli nel dubbio vista la situazione delicata del pontefice. È la seconda volta che José rompe il silenzio.

In un’intervista ad un quotidiano argentino aveva dichiarato: “Dal primo momento del ricovero di Jorge, come famiglia – mia madre, mio fratello, i miei cugini – abbiamo deciso di accompagnarlo in silenzio. Lo sosteniamo con la preghiera ed evitiamo di rilasciare dichiarazioni, almeno per ora, mentre sta attraversando questi momenti così complicati. Crediamo che tutte le nostre energie e forze debbano essere rivolte alla preghiera, per chiedere a Dio di proteggerlo e di guidare le mani del personale sanitario che lo sta assistendo”.