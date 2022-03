“Malattia fulminante”. Marco muore a soli 22 anni, è corsa per trovare i contatti stretti

Castelfranco Veneto, tragedia per la famiglia Innocente. L’intera comunità resta sotto choc nell’apprendere la dolorosa notizia della morte del 22enne. Marco aveva trascorso una serata in discoteca, poi la comparsa dei primi sintomi. La malattia è stata veloce nel diffondersi, fino a quando per il giovane non c’è stato più nulla da fare.

Tutto ha avuto inizio con la febbre, poi la forte cefalea, nausea e una stanchezza. Progressivamente Marco ha accusato anche gravi difficoltà nella respirazione e la comparsa di macchie al tronco e al volto. Una situazione che andava via via aggravandosi ha condotto inevitabilmente all’immediato trasporto d’urgenza in ospedale. Marco, purtroppo, non ha più aperto i suoi occhi ed è venuto a mancare nella notte di venerdì.





Studente iscritto all’Università degli Studi di Padova alla facoltà di Scienze dell’educazione, Marco amava fortemente lo sport, il calcio in particolar modo, e sognava di diventare un insegnante. Secondo quanto riferito da chi lo conosceva Marco è semrpe stato un ragazzo educato e solare.

Stando a quanto riferito dai medici, il decesso del giovane sembra essere stato causato da una malattia invasiva da meningococco, responsabile il sierotipo B. I sanitari hanno ritenuto opportuno e necessario inviare prontamente la segnalazione del caso al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

Ad avvenuta segnalazione, il centro si attiva con le specifiche misure di igiene e sanità pubblica che dall’inchiesta epidemiologica procede verso l’individuazione dei contatti da sottoporre a sorveglianza sanitaria ed eventualmente a chemioprofilassi. Al momento sarebbero stati 14 i casi di contatto individuati tra familiari e amici del 22enne sottoposti a chemioprofilassi.

