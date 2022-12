Il caso di Emanuela Orlandi è tornato sulle pagine dei quotidiani italiani. Emanuela è scomparsa a 15 anni, il 22 giugno 1983 a Roma e il suo caso è uno dei più misteriosi della storia italiana e vaticana, che coinvolse lo stesso Stato Vaticano, lo Stato Italiano, l’Istituto per le opere di religione, alcune organizzazioni terroristiche, il Banco Ambrosiano, i servizi segreti di diversi Stati e la Banda della Magliana.

Alla scomparsa di Emanuela Orlandi è collegata la quasi contemporanea sparizione di un’altra adolescente romana, Mirella Gregori, scomparsa il 7 maggio 1983 e anche lei mai più ritrovata. Una possibile svolta, come riporta Ilgiornale.it, potrebbe arrivare da un audio risalente al 2009.

Caso Emanuela Orlandi, l’audio dell’ex socio di De Pedis

Ora il caso di Emanuela Orlandi torna sui quotidiani per una registrazione choc – effettuata di nascosto durante una conversazione in un luogo pubblico – da Alessandro Ambrosini, il fondatore del blog d’inchiesta Notte Criminale. “Chi parla è invece è rimasto anonimo, ma sappiamo che si tratta di un vecchio sodale di Enrico De Pedis, uno dei capi storici della banda della Magliana”, si legge su Il Giornale.

Riferendosi alle dichiarazioni di Sabrina Minardi, ex compagna di Renatino De Pedis (della banda della Magliana), che dall’anno precedente aveva iniziato a parlare con i magistrati romani sul caso Orlando, l’uomo fa alcune precisazioni in merito. L’audio è stato ascoltato in anteprima da Il Giornale, che scrive: “Possiamo affermare che, sebbene le affermazioni registrate in questo audio siano da prendere con le pinze, il contenuto delle stesse è sconvolgente”.

L’ex socio di Renatino De Pedis, inconsapevole di essere registrato, parla del caso Emanuela Orlandi e della sua scomparsa. L’uomo punta il dito verso una persona in particolare, facendone nome e cognome. Alessandro Ambrosini, il fondatore del blog d’inchiesta Notte Criminale, ha fatto sapere che pubblicherà l’audio e spiegherà perché è stato tenuto segreto per tutti questi anni. E che, se volessero sapere di più, è disposto a rivelare l’identità della fonte all’autorità giudiziaria.