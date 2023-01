Carta Acquisti, al via le domande. Dal primo gennaio 2023 è possibile inviare il modulo per ottenere il contributo di 80 euro ogni due mesi per generi e servizi di prima necessità quindi spese alimentari, sanitarie e pagamento di bollette di luce e gas.

I destinatari sono cittadini di età pari o superiore ai 65 anni e i genitori di bambini di età inferiore ai tre anni. Come specificato sul sito del Ministero di Economia e Finanze la Carta Acquisti vale 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi con 80 euro (40 euro x 2 = 80 euro) sulla base degli stanziamenti via via disponibili.

Cosa fare per ottenere il contributo di 80 euro

Sul sito del Mef leggiamo: “Se è interessato/a ad avere una Carta, verifichi il possesso dei requisiti e le modalità per ottenerla leggendo con attenzione le informazioni relative alla sua fascia di età, oppure andando alle Poste o all’INPS, dove otterrà tutte le informazioni del caso. La Carta Acquisti si può richiedere negli Uffici Postali presentando il modulo di richiesta con la relativa documentazione”.

I moduli sono disponibili sul sito del Mef all’indirizzo https://www. mef.gov.it/focus/Carta-Acquisti/. In una nota il ministero spiega: “I destinatari del contributo possono effettuare acquisti attraverso una carta elettronica di pagamento presso negozi alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, nonché pagare le bollette di luce e gas negli uffici postali e usufruire della tariffa elettrica agevolata”.

Con la Carta si possono anche avere sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma Carta Acquisti e si potrà accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata. Infine coloro che hanno ottenuto la Carta negli anni precedenti e continuano a rientrare nei requisiti previsti, potranno usufruire del beneficio senza bisogno di una nuova richiesta.

