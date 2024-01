Importante novità sul canone Rai, infatti si è scoperto definitivamente quanto si paga a partire da questo mese di gennaio. Il governo presieduto dalla premier Giorgia Meloni ha infatti apportato una novità nella manovra 2024. C’è stata adesso la risoluzione numero 1/E dell’Agenzia delle Entrate, che ha ufficialmente confermato il nuovo importo da versare nelle casse dello Stato.

Gli italiani si ritroveranno una variazione significativa sul canone Rai, infatti è stato svelato quanto si paga per usufruire dell’abbonamento alla tv per uso privato. A parlarne è il sito Libero Quotidiano, il quale ha fatto sapere che coloro che pagano il canone con la bolletta della luce o per i pensionati che fanno prelevare la somma direttamente dalla pensione non dovranno comunque fare alcuna procedura, infatti automaticamente ci sarà il cambiamento.

Novità sul canone Rai: ecco quanto si paga da gennaio

Quindi, parlando delle categorie di persone citate prima, saranno le aziende dell’energia elettrica o gli enti di previdenza a certificare la riduzione del canone Rai. Infatti, quanto si paga è stato svelato definitivamente e c’è una piacevole sorpresa per tutti gli italiani, dato che si spenderà di meno. Chi non paga tramite bolletta, entro il 31 gennaio, dovrà pagare tutta la somma.

Il canone Rai, che era pari precedentemente a 90 euro, ha avuto una riduzione di 20. Quindi, ogni italiano dovrà pagare 70 euro. Coloro che non lo hanno nella bolletta della luce utilizzeranno il modello F24 per versarlo. Se qualcuno ha dei dubbi in merito e ha voglia di ricevere altre informazioni, ha la possibilità di mettersi in contatto con l’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate è possibile consultarla grazie al sito internet nelle aree tematiche, canone tv. Ma si può anche chiamare direttamente ad un numero verde: 800 93 83 62.