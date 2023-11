Italia 2023, ancora aggiornamenti sulla manovra del Governo. Come spiegato sulla relazione tecnica, l’intenzione sarebbe quella di ridurre “ostacoli” che frenano “l’offerta di servizi di prelievo di contante tramite il convenzionamento di esercizi commerciali diffusi sul territorio (tabaccai, edicole, farmacie, supermercati)”. La misura della manovra dunque mira a modificare le norme antiriciclaggio. Infatti oltre la soglia del 250 euro scattano i controlli laddove le operazioni avvengano tramite soggetti convenzionati e agenti. Tutto quello che è necessario sapere.

Manovra del Governo in Italia, nuove modalità di prelievo dei contanti. Una misura che mira a modificare le norme antiriciclaggio, così la manovra si pone, come spiegato nella relazione illustrative, “in controtendenza” rispetto alla “contrazione degli sportelli tradizionali”. Il convenzionamento dunque mira a favorire gli esercizi commerciali. Ecco quali nel dettaglio.

Leggi anche: “La verità su Meloni e Giambruno”. Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio: “Mi dispiace ma è così”





Manovra Italia 2023, nuove modalità di prelievo dei contanti: chi può aderire e in cosa consiste

Tabaccai, edicole, farmacie, supermercati e altri punti vendita della grande distribuzione organizzata: questi gli esercizi commerciali che vedrebbero dunque applicata “una riduzione delle giacenze” e dei “rischi per la sicurezza” collegata alla presenza di liquidità in negozio. Il Governo sta dunque provando ad velocizzare le tempistiche in modo da favorire le modalità di prelievo direttamente col Pos in negozio.

L’operazione sarebbe stata pensata soprattutto per andare incontro e favorire le aree interne e nei piccoli comuni, oltre che per bilanciare la chiusura degli sportelli bancari tradizionali. E come si apprende su Il Sole 24 Ore, “l’attenzione ai piccoli comuni punta anche al contrasto dello spopolamento, con un finanziamento da 50 milioni che è solo una delle tante piccole voci della manovra”.

Stabilito dunque un tetto massimo di prelievo, che non dovrà superare i 250 euro in contanti; questo criterio potrebbe essere estere anche se si deciderà di prelevare denaro da uno sportello bancomat diverso dalla propria banca. Ovviamente la questione conduce ad alcune riflessioni inevitabili sulla sicurezza. Infatti la presenza di maggior denaro presso i negozi che aderiranno all’iniziativa, potrebbe richiedere anche maggiori investimenti sulla sorveglianza, proprio per scoraggiare le cattive intenzioni dei rapinatori.