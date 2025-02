“La notte è trascorsa bene, il Papa ha dormito e sta riposando“. Questo il messaggio diffuso dalla sala stampa vaticana in merito allo stato di salute del Pontefice, che negli ultimi giorni è stato al centro delle preoccupazioni per il suo quadro clinico.

Fonti vaticane riferiscono che Papa Francesco “si è svegliato e sta proseguendo le terapie”, mantenendo “un umore buono“. Il Pontefice continua a seguire un’alimentazione regolare e, come precisano le stesse fonti, “non ha dolore”. Le difficoltà respiratorie che avevano causato “sofferenze” nella giornata di sabato sembrano essere rientrate.

Condizioni ancora critiche, ma c’è una buona notizia

L’ultimo bollettino medico pubblicato domenica dal Vaticano ribadiva che le condizioni “permangono critiche” e che la complessità della situazione richiede che “la prognosi resti riservata”. Tuttavia, non si sono registrate “ulteriori crisi respiratorie” da sabato sera. La terapia a base di ossigeno ad alti flussi continua attraverso le cannule nasali per sostenere le funzioni respiratorie.

A destare qualche preoccupazione è l’emergere di un’insufficienza renale, descritta come “lieve”, in “fase iniziale” e “sotto controllo”. Questo elemento aggiunge un ulteriore livello di attenzione alla gestione delle condizioni di Papa Francesco nei prossimi giorni.

“Mi ha fatto dispiacere vedere forzature, interpretazioni errate, a volte persino attacchi al Pontefice in questa condizione. Penso che questo sia il momento della preghiera, dell’attesa o il momento per esprimere ‘buone onde‘, come dice il Papa quando si rivolge a chi non è credente”. Queste le parole di Antonio Spadaro, gesuita e stretto collaboratore del Pontefice, in un’intervista rilasciata a Repubblica.

Di fronte alle speculazioni su possibili dimissioni, padre Spadaro ha ribadito che “in uno dei suoi viaggi disse chiaramente che il Papato è a vita. L’idea di rinunciare al ministero petrino, già accennata in passato, appare come un’opzione ponderata qualora le energie scarseggiassero irreversibilmente”.

“Il Papa – continua – ha sempre detto che Benedetto ha aperto una strada e trova possibile che un Papa rinunci al proprio ministero, ma questo andrà verificato sulla base di quel che sarà nei prossimi tempi. Non è questo il tempo di parlare delle cosiddette dimissioni, dunque. Tuttavia voglio precisare che la decisione sarebbe il frutto di un ponderato discernimento spirituale davanti a Dio, e non certo semplicemente un problema di efficienza e potenza fisica. Quest’ultimo sarebbe un criterio mondano, del tutto alieno dal pensiero del Pontefice”.

Al momento, quindi, non si considera l’ipotesi di un passo indietro da parte di Papa Francesco, e la sua condizione rimane oggetto di costante monitoraggio. Nei prossimi giorni sarà possibile comprendere meglio l’evoluzione del suo stato di salute e le eventuali decisioni future.

