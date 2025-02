“È lui il candidato al post Papa Francesco”. Mentre il mondo è con il fiato sospeso per lo stato di salute del pontefice, iniziano a circolare i possibili nomi dei successori di Francesco Bergoglio. Il bollettino di oggi, 24 febbraio, informa che “la notte è trascorsa bene, il Papa ha dormito e sta riposando”.

Tuttavia, nella comunicazione di ieri, la Sala Stampa ha sottolineato che “le condizioni del Santo Padre permangono critiche” e che non sono emerse ulteriori crisi respiratorie, come invece accaduto sabato scorso. In questo clima di incertezze, emergono i primi nomi dei cardinali che potrebbero essere papabili per succedere a Bergoglio.

Leggi anche: Papa Francesco, come sta: il bollettino di stamattina





“Chi sarà il prossimo papa”. Voci e ipotesi sul successore di Francesco: spunta un nome particolare

Tra questi, uno dei più discussi e rilevanti è il cardinale Fridolin Ambongo Besungu, arcivescovo di Kinshasa. La sua figura, imponente sotto molti aspetti, è emersa in modo significativo non solo per la sua autorità religiosa, ma anche per le sue posizioni politiche e sociali forti, in particolare sulla situazione della Repubblica Democratica del Congo.

Come sottolineato dalla giornalista Caterina Maniaci su Libero, “Ambongo Besungu è un uomo di Chiesa che sta guadagnando consensi non solo in Africa, ma anche a livello internazionale”. La Maniaci prosegue, spiegando che il cardinale “è visto come un possibile successore di Papa Francesco, non solo per la sua forte leadership religiosa, ma anche per la sua determinazione nel difendere i valori tradizionali della Chiesa cattolica”.

Ambongo Besung ha 65 anni ed è stato nominato cardinale da papa Francesco nel 2019. È noto per il suo impegno incessante nella lotta contro la corruzione e la violenza che affliggono il Congo, ma anche per la sua posizione fermamente conservatrice su temi morali. Su Libero si legge che il cardinale è “un sostenitore della famiglia tradizionale e ha sempre criticato l’influenza dell’Occidente nella promozione di ideologie che considera dannose per la società africana”. Le sue prese di posizione forti lo hanno reso una figura di riferimento per molti fedeli, in particolare in Africa, dove “la Chiesa è chiamata a un ruolo di guida spirituale e morale di fronte alle sfide globali”.

Inoltre, il cardinale Ambongo Besungu è stato recentemente protagonista di un acceso dibattito riguardante le benedizioni per le coppie omosessuali. Come riportato su Libero, Ambongo Besungu si è recato personalmente in Vaticano per esprimere il suo dissenso nei confronti di una dichiarazione che apriva alla possibilità di benedire queste unioni. “Il cardinale ha convinto Papa Francesco a non approvare tali benedizioni nelle Chiese africane, avvertendo del rischio di confondere i fedeli”.

Oltre a questo, Ambongo Besungu ha recentemente definito l’Occidente “una società decadente” che sta cercando di “distruggere la famiglia” e “propagare l’ideologia Lgbtq attraverso i finanziamenti delle Nazioni Unite”, un’altra posizione che lo ha reso un punto di riferimento per coloro che desiderano una Chiesa più ancorata ai principi tradizionali.