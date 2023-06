Davvero clamoroso quanto succede su internet dopo la morte di Silvio Berlusconi. Il sito Fanpage si è accorto di una vendita, iniziata nelle ore successive alla scomparsa del leader di Forza Italia e del quattro volte ex presidente del Consiglio. E ormai è praticamente partita la caccia per assicurarsi qualcosa di storico. Ma a fare rumore sono soprattutto i costi per accaparrarsi questi cimeli. Ce ne sono davvero tanti e a prezzi esorbitanti.

Intanto, prima di dirvi cosa stanno per comprare i suoi fan dopo la morte di Silvio Berlusconi, nella mattinata del 13 giugno c’è stata grande commozione da parte del pubblico di Canale 5 perché Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno deciso di indossare dei vestiti neri. Sono quindi apparsi con outfit raffiguranti il lutto e la loro voce è stata rotta dall’emozione, ma nonostante il dolore hanno portato avanti la trasmissione.

Morte Silvio Berlusconi, cosa stanno vendendo su internet

Inoltre, è scoppiata pure una polemica subito dopo la morte di Silvio Berlusconi, visto che il circolo Arci Blob di Arcore ha voluto organizzare una festa con tanto di piscina e musica per salutare la dipartita del Cavaliere. E i sostenitori dell’ex premier hanno condannato con forza quell’evento. Tornando a questa vendita online, su eBay sono apparsi diversi gadget che in tutti questi anni sono stati dati presumibilmente durante alcuni congressi. O sono stati ceduti per pochi spiccioli, ma ora sono venduti a cifre clamorose.

Entrando nello specifico, chi vorrà acquistare un arazzo dell’artista Boetti col nome del Cavaliere dovrà sborsare 6mila euro; con 1.800 euro si può ottenere una musicassetta con l’inno di Forza Italia, datata 1994. Ma non è tutto perché sono in vendita anche delle spille del partito di Silvio e proprio due di essere, di 29 anni fa, sono a 700 euro. Poi troviamo pure l’autografo e la scritta Viva la libertà a 1.250 euro. E spunta anche un cd.

Questo cd è addirittura del 1952 e ha il titolo di Napoli nel Cuore. Nella copertina c’è un giovane Berlusconi mentre è intento a cantare. Si tratta di un ‘rarissimo sigillato’ ed è venduto a ben 1.200 euro. Probabilmente questi gadget andranno tutti a ruba in poche ore.