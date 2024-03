Si sperava in un lieto fine, invece il dramma ha prevalso su tutto. Augusta è stata trovata morta, dopo che era scomparsa nel nulla da giorni. Secondo la ricostruzione dei fatti, nella serata di giovedì 7 marzo aveva terminato la sua visita alla figlia e quindi stava per ritornare nella sua abitazione. Ma non ci era mai arrivata, facendo scattare così l’allarme e preoccupando tutta la sua famiglia.

Le autorità competenti avevano subito avviato le ricerche di Augusta, poi trovata purtroppo morta. La sua scomparsa aveva generato grande preoccupazione, anche se l’augurio di tutti è che la 51enne potesse essere ancora viva da qualche parte. Invece è stato rinvenuto il suo cadavere e i sanitari del 118 hanno subito compreso che non ci fosse niente da fare.

Augusta trovata morta a 51 anni: era scomparsa da giorni

Augusta è stata trovata morta precisamente sul greto del fiume Grigna nel comune di Bienno (Brescia). Il sito Brescia Today ha riferito che la donna scomparsa avrebbe sul corpo delle ferite, causate presumibilmente da una caduta. Ovviamente ci sarà l’esame autoptico per capire cosa sia realmente accaduto. Anche se c’è già un’ipotesi, che sembra essere predominante.

Alla base del suo decesso non ci dovrebbero essere cause violente, infatti si presume che Augusta Vanotti possa essere stata colpita da un malore improvviso e che sia caduta, morendo. La 51enne abitava a Cividate Camuno, sempre nel bresciano, perché adorava la natura. Il rinvenimento della salma è stato reso possibile grazie ad alcuni passanti, che hanno fatto la tragica scoperta nel pomeriggio di domenica 10 marzo.

Il corpo di Augusta era nei pressi di alcune rocce. Oltre al 118, sono arrivati sul posto i carabinieri di Breno per le necessarie indagini del caso. Potrebbe anche essere inciampata e caduta vicino al fiume, ma se ne saprà di più nei prossimi giorni.