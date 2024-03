Marika morta a 19 anni mentre andava a una festa. Un tragico, terrible incidente stradale si è verificato intorno alle 19:30 di sabato 9 marzo 2024, sulla strada statale variante di Pianzano, che si collega all’autostrada A28. Siamo a Godega San’Urbano (TV). Marika Loprese, una ragazza di 19 anni di Mareno di Piave, ha perso la vita nell’incidente, mentre altre quattro persone sono state ricoverate in ospedale, alcune a Conegliano e una, in condizioni critiche, è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Squadre di vigili del fuoco da Conegliano e volontari di Gaiarine sono intervenuti per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e hanno estratto tre giovani donne da un’auto capovolta. Nonostante i tentativi di soccorso, per Marika Loprese non c’è stato nulla da fare e il medico ha confermato il suo decesso.





Le altre due ragazze, di 18 e 17 anni, sono state stabilizzate e trasportate in ospedale, una in elisoccorso e l’altra in ambulanza. Anche gli occupanti di una Volkswagen Maggiolone, una madre e suo figlio, hanno subito ferite lievi e sono stati portati in ospedale. Poco dopo i carabinieri hanno deviato il traffico e hanno condotto le indagini sul posto per determinare le cause dell’incidente.

La dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento, ma sembra che la Suzuki Swift guidata dalla vittima si stesse immettendo sulla variante quando è avvenuta la collisione con la Volkswagen Maggiolone guidata da una donna di Vittorio Veneto. L’impatto è stato molto violento, con entrambe le auto che hanno colpito il guardrail, la Suzuki Swift si è ribaltata e il Maggiolone ha subito gravi danni.

Questo incrocio, già noto per essere stato teatro di altri incidenti mortali, è considerato pericoloso e oggetto di polemiche per la sua configurazione stradale. Le autorità stanno indagando per stabilire le esatte cause dell’incidente, mentre la procura aprirà un fascicolo sull’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli. Il sindaco Andrea Modolo afferma: “La perdita di una giovane vita è una tragedia che colpisce tutta la nostra comunità. Le nostre preghiere e il nostro pensiero vanno alla famiglia provata da un così grande dolore”.

