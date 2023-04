Martedì 19 aprile Roberto Vecchioni ha annunciato la scomparsa del figlio Arrigo Vecchioni, 36 anni. “Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio”, le parole del grande cantautore italiano sui suoi profili social, dove ha pubblicato anche una foto del figlio scomparso.

Arrigo, 36 anni, era il secondo dei quattro figli del cantautore brianzolo, il primo avuto dalla seconda moglie Daria Colombo. Una notizia choc per Roberto Vecchioni, per la sua famiglia e per i tanti fan che in queste ore hanno scritto messaggi all’indirizzo dell’artista.

Arrigo Vecchioni, sui social il ricordo della sorella Francesca

Dal suo primo matrimonio con Irene Brozzi Roberto Vecchioni ha avuto la sua primogenita, Francesca. Successivamente, nel 1981, ha sposato Daria Colombo, dalla quale ha avuto altri tre figli: Arrigo Vecchoni, Carolina ed Edoardo. Secondo quanto trapelato, o meglio dalle parole del cantante scritte sui social, il figlio è venuto a mancare dopo una malattia.

Dopo la notizia della morte di Arrigo Vecchioni, molti utenti hanno parlato della malattia del figlio di Roberto Vecchioni facendo confusione con Edoardo, il figlio dell’artista malato di sclerosi multipla. Edoardo, fratello di Arrigo Vecchioni e ultimo figlio dell’artista ha infatti parlato pubblicamente della sua malattia e ha scritto anche un romanzo “Sclero – Il gioco degli imperatori”.

Anche Francesca, primogenita del cantautore, ha scritto un post per annunciare la scomparsa del fratello Arrigo Vecchioni. Come il padre, anche lei ha pubblicato una fotografia di Arrigo e ha riportato le stesse parole che si leggono nel post di Vecchioni senior: “Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio”. Il post di Francesca è stato commentato da tanti follower e vip.