Ambra Angiolini, nota attrice e conduttrice italiana, ha recentemente destato preoccupazione tra i suoi fan a causa di problemi di salute che l’hanno costretta ad annullare alcuni impegni professionali. In particolare, lo spettacolo teatrale “Oliva Denaro”, previsto per il 18 febbraio 2025 al Teatro Consorziale di Budrio, è stato cancellato a causa di una “brutta laringite” che ha colpito l’attrice. Ambra ha comunicato la notizia attraverso un post sui social media, scusandosi con il pubblico e assicurando che si sta curando per tornare presto sul palco.

Questo episodio non è il primo in cui la salute di Ambra interferisce con la sua carriera teatrale. Circa un anno fa, l’8 marzo 2024, durante una replica dello stesso spettacolo Oliva Denaro, l’attrice ha subito un infortunio che l’ha costretta a posticipare alcune date del tour. Anche in quell’occasione, Ambra ha informato i suoi fan tramite un video su Instagram, esprimendo rammarico per l’accaduto e rassicurando sulle sue condizioni. La carriera di Ambra Angiolini è stata caratterizzata da una notevole versatilità, spaziando dalla conduzione televisiva alla recitazione teatrale e cinematografica.





Ambra Angiolini: “Sto male”. Spettacolo annullato: cosa succede

Tuttavia, la sua vita personale non è stata esente da sfide, in particolare riguardo alla salute. In passato, Ambra ha parlato apertamente della sua battaglia contro la bulimia, iniziata all’età di 13 anni. Ha descritto questo disturbo alimentare come un “cancro dell’anima”, sottolineando l’importanza di riconoscerlo come una malattia che necessita di cure adeguate.

L’attrice ha attribuito la sua guarigione all’amore e al supporto dei suoi genitori, in particolare attraverso piccoli gesti di affetto che l’hanno aiutata nei momenti più difficili. Nonostante le difficoltà, Ambra ha sempre dimostrato una grande resilienza, riuscendo a trasformare le esperienze personali in opportunità di crescita sia personale che professionale.

La sua capacità di affrontare apertamente temi delicati ha contribuito a sensibilizzare il pubblico su questioni spesso stigmatizzate, come i disturbi alimentari. Al momento, i fan attendono con ansia ulteriori aggiornamenti sullo stato di salute di Ambra e sulle nuove date degli spettacoli annullati. L’attrice ha promesso di tornare presto sul palco, una volta completato il percorso di guarigione dalla laringite che l’ha recentemente colpita.

