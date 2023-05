Maltempo in Italia. La situazione continua a destare non poca preoccupazione; in Emilia Romagna e nelle Marche le squadre dei soccorsi lavorano senza sosta a causa della seconda ondata di maltempo che ha colpito le regioni italiane. “La viabilità è compromessa in molte zone della città metropolitana. Invitiamo la popolazione ad effettuare solo spostamenti realmente urgenti”, rende noto il Comune di Bologna e della Città Metropolitana. Al contempo sale il numero dei dispersi e degli sfollati e purtroppo sono state registrate altre tre vittime.

Allarme maltempo in Emilia Romagna e nelle Marche. Il bollettino della Protezione Civile ha evidenziato ancora bollino rosso e arancione nelle due regioni italiane: “L’area interessata è enorme: siamo di fronte sia fenomeni alluvionali che franosi. La notte è stata decisamente complicata, i soccorsi non si sono fermati hanno volato anche gli elicotteri per attività di soccorso. Una criticità che non passa, le piogge continueranno fino a metà giornata”, sono state le parole di Titti Postiglione, vice capo del DIpartimento della Protezione Civile a Rai News.

Allarme maltempo in Emilia Romagna e nelle Marche: 3 morti e 4 dispersi. La situazione

“Il servizio nazionale è dispiegato in tutta la sua capacità, una macchina complessa in una attività capillare e in un complesso davvero difficile. Abbiamo diverse situazioni: popolazione evacuata preventivamente; alcuni hanno fatto ricorso a strutture collettive messe a disposizione dai sindaci; in alcuni casi abbiamo avuto difficoltà a muovere persone che non volevano lasciare le proprie case. È una assistenza a 360 gradi sono state anche montate brandine per la notte”.

Al momento si apprende di 4 civili dispersi nella provincia di Forlì-Cesena, dove sul campo risultano 600 vigili del fuoco. In merito a ciò è intervenuto il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini a SkyTg24: “Noi al momento abbiamo la certezza di un disperso nella notte nella zona interessata dal fiume Ronco, una persona di circa 60 anni che speriamo di ritrovare. Invece abbiamo avuto una persona morta nella zona interessata dal fiume Montone e non è detto che non troviamo altre realtà drammatica perché iniziamo adesso a intervenire”, infoma il primo cittadino.

Tre, inoltre, le vittime drammaticamente accertate sino ad ora. Trattasi nello specifico di un uomo di Forlì trovato privo di vita al piano terra di una casa poco distante dal fiume Montone, un uomo di 70 anni di Ronta di Cesena, la cui moglie risulta ancora dispersa e un uomo di Cesenatico. Si stimano circa 450 interventi nelle zone maggiormente colpite, ovvero le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Bologna.