Maltempo sull’Italia, con un treno di cicloni a maggio, almeno fino al 18, come non si vedeva da molti anni. Come spiegano gli esperti del sito www.iLMeteo.it il primo maggio è arrivato il primo ciclone con piogge torrenziali associate all’alluvione in Emilia Romagna tra il 2 e il 3 in cui ci sono stati danni, disagi e morti. Da quei giorni, il tempo non è mai migliorato in modo deciso, salvo durante lo scorso weekend che è stato soleggiato e caldo.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma infatti che, ad eccezione dello scorso weekend estivo, all’orizzonte maggio 2023 resterà capriccioso, instabile e decisamente perturbato. Le previsioni meteo al momento indicano almeno fino al 20 maggio una situazione quasi autunnale al Centro-Nord mentre al Sud potremmo avere anche fasi soleggiate e localmente calde. Un nuovo ciclone, nelle prossime ore, porterà maltempo al Centro-Nord con piogge e temporali localmente anche intensi.

Meteo, 10 maggio scatta l’allerta gialla e rossa in Emilia Romagna

Dopo l’alluvione della scorsa settimana, desta particolare preoccupazione con la massima allerta la situazione idrogeologica dell’Emilia Romagna. Dopo l’alluvione di una settimana fa, infatti, molte zone si trovano già ‘stressate’ a livello idrogeologico e una nuova alluvione potrebbe creare nuovi problemi e danni al territorio e alle persone. Occhi puntati comunque su gran parte delle regioni centro settentrionali per una fase perturbata che persisterà per più giorni.

A causa del meteo l’allerta gialla e rossa è stata diramata in più di una Regione, in particolare in Emilia Romagna. Ieri la Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha emanato per oggi un’allerta rossa a Bologna, sia in pianura che in collina, e in tutta la Romagna. Particolare attenzione intorno alle zone in cui c’è il rischio di esondazione. Si prevedono infatti piene su tutti i corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione con il forte rischio di frane e smottamenti. Si invita la cittadinanza a effettuare solo gli spostamenti necessari e a non sostare nei pressi di corsi d’acqua.

Per la giornata di oggi è stata valutata l’allerta rossa e arancione su buona parte dell’Emilia-Romagna e allerta gialla su alcune aree dell’Emilia-Romagna, su Lazio, Umbria, Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia. E ancora Abruzzo, Marche, parte di Sicilia, Lombardia e Province Autonome di Trento e Bolzano. Secondo quanto riporta il Meteo.it, il mese di maggio sarà caratterizzato dalle precipitazioni almeno fino al 18.