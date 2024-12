Un grave incidente si è verificato oggi nel quartiere Colli Aniene, a Roma, dove un albero è crollato su alcune persone in via Cesare Massino. La tragedia, avvenuta intorno alle 12, ha causato la morte di una donna e il ferimento di un’altra persona, trasportata d’urgenza in ospedale. Tra i coinvolti anche alcuni bambini, che fortunatamente risultano in buone condizioni.

L’albero è precipitato improvvisamente proprio mentre alcune persone stavano passando. Secondo quanto emerso, la donna deceduta si trovava in compagnia di un’amica all’interno di un parco della zona, quando una parte dell’albero è crollata colpendole. La vittima non ha avuto scampo, mentre l’amica è rimasta ferita ed è stata soccorsa dai sanitari intervenuti rapidamente sul posto.

Leggi anche: Maltempo Italia, bufera di neve e blackout: mille persone senza luce e telefono, alberi caduti





Albero caduto a Roma, morta una donna

L’incidente è avvenuto in un contesto di condizioni meteo avverse. Da domenica 22 dicembre, forti venti stanno flagellando Roma e i dintorni, causando numerosi danni. I vigili del fuoco sono stati impegnati in diverse operazioni di rimozione di alberi caduti, non solo nella Capitale ma anche in località limitrofe come Fiumicino e Anzio. Tra gli episodi più significativi della notte, un albero è crollato in via della Pisana intorno alle 4, bloccando la strada per circa tre ore. Simili interventi si sono resi necessari in viale Egeo e lungo la via Flaminia, dove altre piante sono state abbattute dal vento.

Sul luogo dell’incidente di via Cesare Massino sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia di Stato, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. Le autorità stanno ora indagando per ricostruire con precisione la dinamica del crollo e verificare eventuali responsabilità nella manutenzione degli alberi.

L’episodio solleva ancora una volta il tema della sicurezza del verde urbano, soprattutto in una città come Roma, dove alberi e arbusti rappresentano un elemento essenziale del paesaggio ma possono trasformarsi in pericoli in caso di condizioni climatiche avverse. La morte della donna ha sconvolto il quartiere e acceso il dibattito sulle misure necessarie per prevenire tragedie simili in futuro.