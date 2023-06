Vercelli, tenta di rapire neonata di 4 mesi fuori da una chiesa del centro cittadino. Momenti terribili quelli vissuti dalla mamma della piccola che ha lottato, in tutti i modi, per difendere la figlia dalle mani dell’altra donna. È successo lo scorso 31 maggio ma solo nelle ore scorse gli agenti, in base alle descrizioni ricevute dalla madre e da alcuni testimoni, sono riusciti successivamente a individuare la presunta autrice del gesto che ha suscitato grande sgomento in città. Le testimonianze, poi, hanno aiutato gli inquirenti a ricostruire i fatti.

Facendo, poi, scattare l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della procura della Repubblica. Racconta Fanpage come: “La mamma era seduta ai banchi di una chiesa del centro di Vercelli con la figlioletta quando è stata avvicinata dalla trentenne. Che ha cercato ripetutamente di impossessarsi del passeggino sostenendo che quella bambina fosse sua”.





“Notando l’insistenza della giovane, la madre è uscita fuori dalla chiesa ed ha chiesto aiuto ad alcuni passanti”. La 30enne non ha esaurito qui la sua opera continuando ad inseguire la mamma al punto da costringerla a rifugiarsi all’interno di un cortile condominiale fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Forze dell’ordine grazie allo sforzo delle quali la donna è stata portata nel carcere di Vercelli.

