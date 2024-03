Si è scoperto in queste ore quale sia la migliore acqua minerale in bottiglia. A fare la speciale classifica ci ha pensato Altroconsumo, che ha preso in esame 79 marche che sono state divise precisamente in tre categorie. Infatti, abbiamo quella naturale, effervescente naturale e frizzante. E sono stati rispettati dei criteri per giungere ad una conclusione attendibile.

Infatti, parlando della migliore acqua minerale in bottiglia, la classifica di Altroconsumo ha analizzato fattori quali “correttezza e completezza delle informazioni in etichetta (oltre a quelle obbligatorie per legge); presenza di fluoruri, nitrati, metalli pesanti e sostanze contaminanti; sostenibilità ambientale per il packaging; la presenza di odori anomali al momento dell’apertura delle bottiglie; il prezzo”.

Qual è la migliore acqua minerale in bottiglia: la classifica e quanto costa

Parlando della migliore acqua minerale in bottiglia, vi diremo tutto sulla classifica a breve. Parlando di quella naturale, abbiamo al primo posto Smeraldina naturale con qualità ottima. Parlando di qualità-prezzo, la migliore è Recoaro a 30 centesimi a bottiglia. Poi ci sono San Bernardo a 47 centesimi, Santacroce a 40 centesimi e Eva a 33 centesimi come prezzo medio. Passando a quelle effervescenti naturali, l’acqua Uliveto balza in primo posizione. Grazia, invece, è perfetta per la qualità-prezzo a 26 centesimi a bottiglia.

Sempre per quanto concerne l’effervescente minerale, al terzo, quarto e quinto posto troviamo rispettivamente Sangemini (80 centesimo a bottiglia), Grazia (26 centesimi) e Santagata (32 centesimi. Parlando di quella frizzante, al primo posto c’è l’acqua Sorgesana per rapporto qualità-prezzo con prezzo medio di 27 centesimi a bottiglia, poi al primo posto in generale Boario. Eva è al secondo posto, terza Sorgesana nel complesso.

Infine, le altre migliori marche sono Rocchetta Brio Blu con prezzo medio di 50 centesimo a bottiglia e San Benedetto a 37 centesimi. Questa la classifica di Altroconsumo, poi spetta ai consumatori scegliere che tipo di acqua prediligere.