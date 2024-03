Non solo chef Carlo Cracco, anche Antonino Cannavacciuolo ha le sue uova di Pasqua. Ben quattro, così come è variegata la scelta delle colombe proposte per queste feste 2024. Ne abbiamo parlato nell’articolo che trovate qui sotto, dettagli e prezzi inclusi, ma nei nei negozi e nello shop online del famoso chef e giudice di Masterchef oltre a quella classica sono disponibili le versione arancia e cioccolato, limoncello, gianduia, pistacchio e ai frutti rossi.

Ogni regione d’Italia ha le sue tradizioni in fatto di dolci pasquali, ma certamente l’uovo di cioccolato non può mancare sulla tavola, per la gioia soprattutto dei più piccoli. Ma anche i palati più raffinati c’è una bella scelta. Solo lo chef Antonino Cannavacciuolo, che deve ancora sciogliere le riserve sul futuro del suo bistrot a Novara, ha preparato ben quattro uova di cioccolato diverse. Con novità.

Quanto costano le uova di Pasqua di Antonino Cannavacciuolo

Intanto le uova di Pasqua di Antonino Cannavacciuolo hanno un nuovo design quest’anno: forma diamantata e dragées alla nocciola al loro interno. “Il caldo abbraccio del cioccolato al latte prende vita in un uovo di Pasqua di alta pasticceria”, si legge sul sito ufficiale dello shop, nella descrizione dell’uovo classico al cioccolato al latte.

“Il nostro Laboratorio segue passo dopo passo un procedimento lento e artigianale, che rispetta la tradizione e ingolosisce grandi e piccini”. Ma quanto costa? Il prezzo dell’uovo di cioccolato più amato dai bambini? Costa 39 euro, così come quello fondente che, cioccolato a parte, presenta le stesse caratteristiche dell’uovo al latte.

Più caro l’uovo nocciolato al latte, definito “novità imperdibile” del 2024. Anche questo presenta dragées alla nocciola al suo interno ma costa 45 euro proprio come l’altra new entry: la “novità dal gusto avvolgente” è l’uovo cremino al cioccolato fondente, che all’interno nasconde uno strato di cremino alla nocciola, oltre dragées sempre alla nocciola.