Tra poche settimane si festeggia la Pasqua e uno dei simboli più riconosciuti di questa festività è l’uovo di Pasqua, una delle tradizioni più dolci e più amate che rappresenta un’usanza dalle antichissime origini. Già nel mondo antico, infatti, l’uovo era considerato come un oggetto sacro e dal forte significato evocativo, in quanto custode di una nuova vita e per questo motivo veniva regalato per un buon auspicio.

L’uovo di cioccolato, invece, deve la sua nascita a re Luigi XIV, che commissionò al chocolatier francese David Chaillou per i doni di Pasqua. Il maestro cioccolatiere ebbe dal re il diritto esclusivo di vendere cioccolato nella città di Parigi, mentre se oggi troviamo la sorpresa all’interno dell’uovo lo dobbiamo al grande Fabergé, il creatore delle uova Matrioska. Vere e proprie opere di gioielleria, sono state realizzate come uova di Pasqua e ideate presso la corte dello zar della Russia da Peter Carl Fabergé fra il 1885 e il 1917.

Uovo di Pasqua di Carlo Cracco: com’è fatto e il prezzo

Se quest’anno per Pasqua volete provare un uovo di Pasqua davvero godurioso dovete acquistare quello dello chef Carlo Cracco, che sul suo shop online ha messo in vendita due versioni: una al latte e l’altra fondente, entrambe dal peso di 350 grammi con sorpresa definita “dolce” da 60 grammi.

“Il dolce di Pasqua più amato ed apprezzato da tutti è senz’altro l’uovo di cioccolato dalla forma elegante e dal gusto sofisticato. Realizzato con cioccolato al latte, ideale per chi preferisce un gusto più delicato e morbido! Al suo interno una super sorpresa! Peso dell’uovo 400 gr “, si legge sul sito del celebre chef.

Per realizzare l’uovo di cioccolato al latte la ricetta di Carlo Cracco prevede: Cacao 36% minimo. Ingredienti: pasta di cacao, burro di cacao, zucchero, latte intero in polvere emulsionante (lecitina di soia), aroma naturale di vaniglia, colorante: E172.

Dichiarazione nutrizionale: valori nutrizionali medi per 100 g: Energia 560 kcal/2335 kJ; Grassi 36 g, di cui acidi grassi saturi 22 g; Carboidrati 51 g, di cui zuccheri 49 g; Fibre 2,1 g; Proteine 7 g; Sale 0,21 g. Per l’uovo al cioccolato fondente, per i veri amanti del cioccolato, il cacao dev’essere minimo al 60%.

L’uovo di Pasqua di Carlo Cracco, nella versione al latte o fondente, ha sempre lo stesso presso: 60 euro. Un prodotto non certo per tutte le tasche, che però è venduto a questo prezzo per la presenza di ingredienti di altissimo livello e ovviamente una delle firme più in vista del mondo della cucina italiana.