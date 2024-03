La colomba di Pasqua è uno dei dolci classici della tradizione italiana. Secondo alcuni scritti, sembra che questo dolce sia nato nel 570 d.C., quando il re barbaro Alboino riuscì a conquistare la città di Pavia dopo 3 anni di assedio e, in segno di pace, ricevette dai cittadini un pane dolce a forma di colomba. La seconda leggenda parla del monaco irlandese San Colombano.

Invitato a corte dalla regina dei Longobardi Teodolinda, trovandosi in Quaresima, il monaco non mangiò e dopo aver fatto infuriare i sovrani pensò di benedire il cibo e a questo punto la carne del banchetto si trasformò in bianche colombe di pane. Ancora una leggenda legata alla battaglia di Legnano del 1176, in cui i comuni della Lega Lombarda sconfissero l’imperatore Federico Barbarossa.

La colomba di Pasqua di Benedetta Rossi

Prima dello scontro, due colombi si posarono sulle bandiere della Lega e visto il segno come buon auspicio il capitano fece preparare dei pani dolci a forma di colomba. La colomba pasquale è stata commercializzata per la prima volta a Milano, negli anni trenta del ‘900, dalla Motta, già famosa per la realizzazione del panettone di Natale.

Ora vediamo come preparare la colomba pasquale di Benedetta Rossi:

Ingredienti

Dosi per 6 persone

3 uova

350 g farina 00

90 g olio di semi di girasole

170 g latte

150 g zucchero

1 limoni (la buccia grattugiata)

1 arance (la buccia grattugiata)

Aroma mandorla: 1 fialetta di aroma mandorla Paneangeli

15 g lievito istantaneo per torte salate: lievito pizzaiolo Paneangeli (1 bustina)

70 g macedonia candita (1 confezione di macedonia candita Paneangeli)

Granella di zucchero

Mandorle q.b. intere, per la superficie

Per prima cosa separiamo albumi e tuorli in due ciotole e montiamo a neve gli albumi. In un’altra ciotola aggiungiamo lo zucchero ai tuorli. Uniamo anche la scorza grattugiata di un’arancia e un limone. Uniamo una fialetta di aroma mandorla Paneangeli. Con l’aiuto delle fruste iniziamo a mescolare tutti gli ingredienti e uniamo un po’ alla volta anche l’olio di semi.

Aggiungiamo il latte e la farina poca alla volta, continuiamo a mescolare bene con le fruste. Ora è il momento del lievito: uniamo una bustina di Lievito Pizzaiolo Paneangeli e mescoliamo bene. A questo punto incorporiamo gli albumi, che avevamo precedentemente montato a neve, un po’ alla volta.

Aggiungiamo all’impasto una confezione di macedonia candita Paneangeli. L’impasto per la colomba è pronto, lo mettiamo in uno stampo, e ci dedichiamo a guarnire la superficie. Aggiungiamo le mandorle intere a piacere. Uniamo anche lo zucchero granella Paneangeli su tutta la superficie. Cuociamo in forno statico a 180 °C per 40 minuti, oppure in forno ventilato a 170 °C per 40 minuti.

Ricetta dal sito di Benedetta Rossi