Colomba di Pasqua, la più ambita del 2024 è quella di Antonino Cannavacciuolo: il prezzo e com’è fatta

Manca poco a Pasqua e da qualche settimana gli italiani hanno iniziato a scegliere i dolci da portare sulla tavola. In Italia ben più di 35 i dolci di Pasqua tipici delle regioni. In primavera c’è una grande produzione di grano e formaggi e quindi possiamo trovare la pastiera in Campania e i tanti dolci tipici della tradizione italiana a base di ricotta come il fiadone in Abruzzo, la cassata in Sicilia e le pardulas della Sardegna.

Ci sono ancora i tortini a forma di ciambella come quello di Civitavecchia, Tortano di Pasqua di Gaeta, o la pizza di Pasqua tipica del Lazio e dell’Umbria. La fugassa pasquale tipico dolce di tutto il Veneto, la ciambella ferrarese o brazadela e la torta di tagliatelle tipici dell’Emilia Romagna.





La colomba di Antonino Cannavacciuolo

E ancora i dolci che attingono alla fede cristiana come l’agnello di marzapane della Sicilia o quelli a forma di chiocciola, come il presnitz del Friuli Venezia Giulia, che ricordano corona di spine di Cristo. Mentre la colomba, segno di pace, nelle colombe farcite di mandorle e canditi, un classico lombardo, oggi è preparato ovunque.

Tra le colombe in vendita non può mancare quella Antonino Cannavacciuolo, noto chef campano e giudice di MasterChef Italia. “La Colomba Classica di Chef Cannavacciuolo celebra i sapori più tradizionali della Pasqua, riuniti in un morbido impasto candito. Il suo profumo agrumato si sprigiona attraverso la freschezza di arancia, mandarino e limone, che si uniscono a deliziosi cubetti di scorza d’arancia candita. A incoronare la Colomba Classica dello Chef Cannavacciuolo, una deliziosa glassa di mandorle e granella di zucchero”, si legge nel sito dello chef.

Il costo della colomba classica di Antonino Cannavacciuolo è 39 euro, si può acquistare nei negozi e nello shop online del famoso chef. Oltre a quella classica si possono acquistare anche le versione arancia e cioccolato, limoncello, gianduia, pistacchio e ai frutti rossi.