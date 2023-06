10mila assunzioni da parte di Inps, è questa la bella notizia del 2023. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, infatti, ha previsto di ampliarsi e decidere quindi di assumere. Ma di quali posti parliamo precisamente? C’è da dire che l’Inps si sta focalizzando sia su diplomati che laureati. E le domande chiaramente sono sempre le stesse: come si fa a partecipare? E quali sono i requisiti richiesti? L’istituto è alla ricerca di 3 dirigenti di I fascia – da assumere attraverso procedura concorsuale.

Ma non è finita chiaramente, si parla di 20 dirigenti amministrativi della seconda fascia funzionale – da reperire attraverso corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione – SNA (10 unità). E ancora: 12 medici della seconda fascia funzionale – da reperire attraverso scorrimento della graduatoria del concorso INPS per 62 medici della seconda fascia funzionale. Fanno sapere, in caso di esaurimento, tramite nuovo concorso.





10mila assunzioni da parte di Inps

Poi ancora: 47 medici della prima fascia funzionale – da assumere tramite scorrimento della graduatoria del concorso per 189 medici già espletato o, se esaurita, tramite nuova procedura concorsuale (42 unità) e mediante stabilizzazione di personale medico in posizione di comando (5 unità). 5 professionisti tecnico-edilizi di I livello – da assumere mediante scorrimento della graduatoria del concorso a 38 professionisti tecnico-edilizi di I livello o, in caso di esaurimento, nuova procedura concorsuale.

3 professionisti statistico-attuariali di primo livello – tali risorse verranno reperite attraverso scorrimento della graduatoria del concorso a 7 professionisti statistico-attuariali di I livello già espletato o nuovo bando se esaurita. Si parla anche di 10 professionisti legali di primo livello – da assumere tramite scorrimento della graduatoria del concorso INPS per 15 avvocati.

751 unità di area C, posizione economica C1 (consulenti protezione sociale) – da assumere mediante scorrimento della graduatoria del concorso per 1858 consulenti protezione sociale già espletato. 645 unità da inquadrare in area B, posizione economica B1 – da assumere tramite scorrimento di graduatorie o nuovo concorso. Chiaramente il bando di concorso per lavorare all’Inps sarà presto consultabile in Gazzetta Ufficiale. Le date sono in uscita.

