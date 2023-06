È diventata virale nelle ultime ore la foto di un ponte in cui sotto sembra ci sia una lunga lesione. Una foto che, ovviamente, ha preoccupato i residenti della città italiana, allarmati dalle immagini che in queste ore sono circolate sulle chat whatsapp e poi sui canali social. Segnalazioni anche ai quotidiani locali, i quali hanno riportato le preoccupazioni dei cittadini e hanno chiesto l’intervento delle autorità.

In queste ore l’immagine del ponte è stata pubblicata anche dalla pagina social ”Non solo bello ma spaccio” ed è stata presa d’assalto da tantissimi utenti. “C’è poco da ridere qui, evitiamo altre tragedie. Bisogna intervenire subito. Perchè deve succedere prima qualcosa?”, “Tanto pure che lo segnalano aspettano che ci scappa il morto”, “È impressionante”, “Fino a quando non muore nessuno non toccheranno nulla”, sono alcuni dei commenti lasciati sulla pagina social.

Genova, la foto del ponte e Nervi preoccupa i cittadini

Il ponte si trova a Genova, precisamente a Nervi, quartiere residenziale di 10mila abitanti compreso nel Municipio IX Levante. Si tratta del ponte sopra largo Edilio Pesce, dove alcuni cittadini hanno anche segnalato la caduta di calcinacci nei giorni scorsi. A seguito dell’intervento gli uffici del comune hanno disposto la soppressione temporanea per motivi di sicurezza dei parcheggi su una parte di via Pellegrini e hanno ridotto la larghezza della carreggiata della stessa via.

Ma la preoccupazione è tanta, soprattutto per chi ha vivo nella mente il crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 che ha provocato 43 morti e 566 sfollati. A Genova Today, il presidente del Municipio Levante Federico Bogliolo ha spiegato: “Sono in costante contatto con il vicesindaco Piciocchi per quanto riguarda lo stato dell’impalcato stradale sopra largo Edilio pesce (impalcato di Via Somma) a Nervi”.

“Nei giorni scorsi, come del resto alcune settimane fa, su mia richiesta sono intervenuti i tecnici comunali competenti i quali hanno comunicato di tenere monitorato il ponte ormai da tempo e che stanno effettuando i dovuti rilievi. Nei prossimi giorni, come per l’impalcato di Sturla, verranno effettuate le prove di carico”, ha concluso.