Nata nel 2010 dalla relazione tra l’ex concorrente del Grande Fratello Guendalina Canessa e Daniele Interrante, ex tronista storico di Uomini e Donne, Chloe Interrante ha 13 anni ed è veramente una splendida ragazza. Nonostante la fine della loro relazione, Guendalina e Daniele continuano a mantenere un rapporto cordiale per il bene della figlia, che in questi giorni è apparsa sui social della madre scatenando una pioggia di commenti e complimenti.

Chloe Interrante ha trascorso qualche giorno di vacanza in Africa, precisamente in Kenya, insieme alla madre. Guendalina Canessa ha postato alcune foto in cui appaiono insieme, vicine e abbracciate. Guendalina Canessa attualmente è una showgirl, influencer e imprenditrice. Ha partecipato a due edizione del reality, una era il Grande Fratello 7 e l’altra, il Grande Fratello 16.

Chloe Interrante, come è diventata la figlia di Guendalina Canessa

“In un mondo che semina ODIO….. io non ci sto!!! Continuerò ad essere buona, generosa, altruista, ad amare la vita, a fare del bene. No alla guerra si all’amore!! Con la mia bellissima ragazza #ioetetremetrisoprailcielo”, ha scritto Guendalina Canessa pubblicando una foto in cui posa in bikini insieme alla figlia. “Chloettina è diventata qualcosa di indescrivibile… 😍 Vi amoooooooooooooooooo”, ha scritto l’ex gieffina Margherita Zanatta.

“Me la ricordo piccola, belleeee”, “Ma della bellezza di Chloe ne vogliamo parlare????”, “Ti seguo da tanto e sei una bellissima persona..continua così…tua figlia è meravigliosa”, si legge tra i commenti della foto pubblicata per rispondere alle critiche che l’avevano colpita qualche giorno prima mentre si trovava in vacanza in Kenya insieme alla figlia Chloe.

Tra le foto della vacanza altre di Chloe insieme al alcuni bambini africani. “Ma tua figlia è stupenda!!!!bellissima davvero!”, “Splendida tua figlia, veramente incredibilmente splendida”, “No ma la bellezza di Chloe?? Wow stupenda”, “A parte la bellezza di questa ragazza ma la cosa più bella è la sua dolcezza”, scrivono alcuni follower di Guendalina Canessa sui post che ritraggono Chloe.