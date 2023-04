Matilda Luce è nata ed è gioia per la coppia della televisione italiana e i loro fan. La notizia è arrivata in queste ore, ovviamente sui social, con una Instagram story. “Siamo un po’ stanche, ma siamo qui e ci godiamo il momento”, dice in un video la neo mamma, che annuncia poi una pausa dai social: “Torneremo da voi nei prossimi giorni”. Matilde Luce è la quarta figlia dell’influencer Beatrice Valli e la terza del neo papà, Marco Fantini, anche lui volto noto di Uomini e Donne.

“Un’altra femmina. Aspetta, mi devo riprendere”, le parole di Marco Fantini dopo aver visto il colore rosa contenuto nel palloncino quando la coppia aveva organizzato il gender reveal. Beatrice Valli, divertita, lo aveva preso in giro: “Amore ma le hai fatte anche tu eh, mica le ho fatte da sola”. L’ex volto di Uomini e Donne aveva commentato tra lo stupito e il divertito: “Cioè tre femmine? Altri anni di Frozen, altri anni di Cenerentola. Avremo sicuramente tanti vestiti da darle”.

Dopo Bianca e Azzurra, un altro fiocco rosa per la coppia nata a Uomini e Donne e convolata a nozze il 29 maggio 2022 a Villa Lysis a Capri. Felicissime per l’arrivo di una sorellina le due bimbe, mentre Alessandro, il primo figli di Beatrice Valli, come Marco Fantini, sperava nell’arrivo di un maschietto. “È ufficiale ragazzi! In casa Vallini vince il girl power!”, aveva commentato la Valli.

“E pensare che il Marchini già immaginava di giocare con i suoi due ometti, invece gli toccherà guardare Rapunzel per qualche altro anno. P.s: si scherza ovviamente, maschio o femmina non cambia niente! Per noi, in ogni caso, è una gioia inestimabile”, le parole di Beatrice Valli dopo aver scoperto il sesso della quarta figlia. Oggi la bellissima notizia. La coppia ha dato il benvenuto a Matilda Luce e sui social ha pubblicato alcuni scatti in bianco e nero.

“Matilda Luce Fantini 24/04/2023″, si legge a corredo delle foto che mostrano Beatrice Valli insieme alla bambina. Tantissimi i commenti e gli auguri alla coppia per l’arrivo della loro terza figlia. Tra questi non potevano mancare gli auguri di Ludovica Valli, la sorella di Beatrice, anche lei ex tronista di Uomini e Donne, diventata mamma qualche mese fa.