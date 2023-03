Alessia Cammarota e Aldo Palmieri sono una delle coppie più famose ed amate che si sono create all’interno di Uomini e Donne. Aldo Palmieri fu il tronista del programma nella stagione del 2013-2014 e scelse proprio la sua attuale moglie Alessia. In questi lunghi anni di fidanzamento e poi matrimonio sono nati dalla coppia due bimbi, ovvero Niccolò e Leonardo. Nel 2021 i due annunciarono anche la terza gravidanza di Alessia, per poi dare una brutta notizia ai follower.

Come dicevamo, Alessia Cammarota e Aldo Palmieri, coppia creatasi all’interno di Uomini e Donne diversi anni fa, nel 2021 annunciarono di aspettare il loro terzo figlio. La gravidanza di Alessia purtroppo non andò a buon fine, infatti dichiarò che dopo settimane di consulti e visite i medici annunciarono alla coppia che il bambino che aspettavano era incompatibile con la vita. Dopo l’aborto sia Aldo che Alessia parlarono di un periodo di stress molto alto e l’ex corteggiatrice pensava anche di non poter più avere figli.

Uomini e Donne, Alessia Cammarota e la sua gravidanza: svelato il sesso del bebè

A quanto pare però per Alessia Cammarota ed Aldo Palmieri sembra essere tornata la serenità. Infatti Alessia qualche giorno fa ha annunciato, tramite un post Instagram, di essere nuovamente incinta. La frase che ha accompagnato il post dell’ex corteggiatrice è stata: “Il sole arriva per tutti… e il mio è più splendente che mai”. La coppia di Uomini e Donne, dunque, dopo la crisi avuta nel 2018 a seguito di un tradimento da parte di Aldo e l’aborto del 2021, sembra aver ritrovato la felicità grazie a questa inaspettata gravidanza.

Proprio qualche ora fa Alessia Cammarota ha comunicato, sempre tramite i suoi social network, il sesso del futuro nascituro. Il tutto è avvenuto tramite un dolcissimo video in cui l’ex corteggiatrice inquadra i sue due figli Niccolò e Leonardo. I due bimbi hanno a gran voce affermato: “Il bimbo nella pancia della mamma… è un maschietto!”. Quindi tra i sorrisi dei loro fili più grandi, Alessia e Aldo hanno voluto comunicare ai fan che li seguono sin da Uomini e Donne, che aspettano per la terza volta un maschio.

Alessia Cammarota negli scorsi giorni ha anche rilasciato delle dichiarazioni riguardo questa terza inaspettata gravidanza. L’ex corteggiatrice ha dichiarato che il bimbo che attualmente aspettano è il piccolo, grande miracolo dell’ex coppia di Uomini e Donne. Ha inoltre aggiunto che hanno voluto difenderlo e nasconderlo, ma di non riuscire più a trattenersi dall’urlare la notizia di essere al quinto mese di gravidanza.