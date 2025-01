Anche Fedez è volato al caldo per Natale e Capodanno. Nell’isola caraibica di Saint Barth, nelle Antille, per la precisione. Ma oggi si scopre che il rapper non era solo. Sapevamo che era stato raggiunto dai figli, Leone e Vittoria, ma adesso il settimanale Oggi pubblica gli scatti con la sua nuova e giovanissima fidanzata, di appena 20 anni. Sempre lei, la stessa con cui era stato paparazzato qualche tempo fa.

“Voglio tenerti nascosta – aveva commentato il rapper su Real Talk -, non darti in pasto a queste iene. Ho smesso di mettere in mostra una vita perfetta che non mi appartiene”. Ma ai paparazzi non si sfugge. La coppia – scrive il settimanale diretto da Andrea Biavardi – era già stata avvistata ai primi di dicembre, all’uscita di un ristorante milanese. E queste immagini confermano che la storia ha avuto un seguito”.

Fedez con la nuova fidanzata ai Caraibi: chi è

Era stato il settimanale Chi a pizzicare Fedez con una donna che poco dopo non era più misteriosa: “Da qualche settimana il rapper frequenta una ragazza misteriosa – si leggeva sul magazine che aveva immortalato i due all’uscita di un ristorante -. Pochi giorni fa ha postato la foto di una cena da Cracco dove si vedeva chiaramente una mano femminile, ma nulla di più”.

“In queste foto esce da Casa Cipriani e, dopo aver mandato un’amica a perlustrare la zona e aver saputo che c’era un fotografo, va via dal locale con la ragazza che nasconde il viso dietro una sciarpa”. Si sono poi scoperti il nome e l’età della sua nuova fidanzata.

Classe 2005, si chiama Matilde Caru, ha 19 anni e vive a Milano. I suoi profili social sono tutti privati, ma ormai iniziano a circolare alcune foto della ragazza. Si Instagram ci sono diversi “mi piace” messi da Fedez ai suoi post.