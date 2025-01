E si torna a parlare di Emanuele FIliberto di Savoia: beccato con una donna, non sconosciuta. Di recente, intervistato da Francesca Fagnani a Belve, a proposito della moglie Clotilde Courau disse che “i tradimenti purtroppo sono successi, poi ecco le spiegazioni e anche i perdoni. Ma esistono grandissimo amore e rispetto tra di noi”. Ufficialmente è ancora sposato con la madre delle sue due figlie, Vittoria e Luisa, ma ecco la notizia della presunta amante.

La dà per certa “La otra crónica” (L’altra cronaca), inserto del quotidiano madrileno El Mundo. Stando a quanto raccontato dal magazine, ma anche da “Hola”, ad aver fatto breccia nel cuore di Emanuele Filiberto sarebbe l’imprenditrice messicana ed ex Miss Messico Adriana Abascal. Galeotto sarebbe stato un evento mondano a cui hanno partecipato insieme e durante il quale non si sarebbero trattenuti.

“Emanuele Filiberto beccato con l’amante: chi è”

“Di fatto lui è andato alla sfilata non come invitato, ma come accompagnatore di lei” e “Non si sono mai nascosti, si sono scambiati gesti affettuosi in pubblico e hanno chiacchierato tranquillamente con gli altri invitati”, si legge. A Siviglia, dove avrebbero trascorso un intenso fine settimana, avrebbero soggiornato, scrive il settimanale Oggi, (che pubblica anche due scatti che trovate più sotto, ndr) in “una suite del Gran Meliá Colón”.

Non solo: “Dopo la sfilata, hanno partecipato a una cena nella casa del torero El Litri, nel centro storico, il giorno successivo si sono fatti vedere con la stilista Rocío Peralta e altri invitati nell’Antigua Abacería de San Lorenzo, uno dei locali più apprezzati dai sivigliani”. Poi “lei è volata a Parigi, dove vive e cura la sua importante collezione d’arte, lui a Monaco”.

Foto del settimanale Oggi

Secondo Hola, Adriana “està encantada” per il nuovo amore iniziato, pare, un paio di mesi fa. Il magazine spagnolo sostiene anche che il principe sarebbe separato dalla moglie Clotilde Courau, ma che la separazione non sarebbe mai stata ufficializzata. Adriana Abascal ha 54 anni, è stata Miss Messico nel 1988 e in Spagna è un volto particolarmente noto. È stata l’ultima compagna di Emilio Azcárraga, il proprietario dell’impero mediatico messicano Televisa, di 40 anni più grande, poi ha sposato poi il manager spagnolo Juan Villalonga, da cui ha avuto tre figli e poi l’imprenditore francese Emmanuel Schreder da cui ha divorziato tre anni fa.