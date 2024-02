Vladimir Luxuria, rivelazioni hot su personaggi importanti della politica. Su RaiPlay è disponibile il documentario “Roma santa e dannata” condotto da Roberto D’Agostino e Marco Giusti nel quale la nota conduttrice ed ex parlamentare ha fatto rivelazioni piccanti su alcuni vip. In attesa di vederla nei panni di conduttrice della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, Vladimir fa discutere.

Nel corso del documentario si parla delle serate romane all’insegna della trasgressione al Muccassassina e al Degrado. Ebbene Vladimir Luxuria ha raccontato di aver visto diversi personaggi importanti in atteggiamenti inequivocabili. Prima parlano dei valori della famiglia, poi “Li trovi calati nel parco a novanta, non a cogliere le margherite…”.

Il racconto di Vladimir Luxuria: “Non dire che m’hai visto”

Nel corso della chiacchierata Vladimir Luxuria ha rivelato che alcuni personaggi della politica presenti alle serate trasgressive le chiedevano di non metterli in mezzo: “Non dire che m’hai visto“. Quanto ai nomi la conduttrice non si sbottona, ma il suo racconto è davvero da bollino rosso…

“Ogni notte interrompevamo la musica per fare spettacoli – dice Vladimir Luxuria – e all’epoca non si parlava di drag queen, ma eravamo dei precursori alla metà degli anni Ottanta. Era una sala unica con un palco molto alto e noi lo chiamavamo ‘musica froc*a’. (…) A fine serata si accendevano le luci e si metteva il Sirtaki. Tutti ci tenevamo mano per mano, come la danza della vita di Matisse. C’era il gay, la lesbica, la trans part-time, la trans full-time, l’eterosessuale, l’eteroflessibile”.

Dopo aver ricordato la partecipazione a queste serate di personaggi noti, ma senza fare nomi, Vladimir Luxuria ha aggiunto particolari sugli eventi in questione. Ha parlato dello spettacolo di una pornostar, ma non solo: “Oppure, le orge nella sala con colonna sonora “Quando nasce un amore” di Anna Oxa e tutti a trom**re”. Insomma, roba grossa!

