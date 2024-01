Continuano le indiscrezioni sulla nuova edizione de L’isola dei famosi. L’adventure game di Canale 5 tornerà il lunedì sera, come tradizione occupata dai reality show, appena finirà l’avventura dei coinquilini del Grande Fratello. Nuova edizione e nuovo cast in arrivo, ma non solo, perché secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe un cambio alla guardia alla conduzione.

Come detto si tratta di indiscrezioni, ma sembra che Mediaset vorrebbe alla guida della nuova edizione de L’isola dei famosi Vladimir Luxuria, cosa che però non avrebbe entusiasmato la dirigenza di Banijay, la società detentrice del format, decisamente più conservatrice e che quindi vorrebbe nuovamente Ilary Blasi al timone del programma.

Leggi anche: “Scelta da Pier Silvio”. Isola dei Famosi 2024, naufraga Ilary Blasi? Provino per la nuova conduttrice





Vladimir Luxuria, Ignazio La Russa la vorrebbe alla guida dell’Isola dei Famosi: l’indiscrezione di Oggi

Tra le tante notizie sulla conduzione dell’Isola dei Famosi, c’è anche quella che riguarda il presidente del Senato Ignazio La Russa, grande ammiratore di Vladimir Luxuria: “La stima professionale – scrive Alberto Dandolo su Oggi – sarebbe nata durante la trasmissione radiofonica Il rosso e il nero su Rai Radio 1, condotta da Vladimir e Francesco Storace, di cui il presidente del Senato è accanito ascoltatore”.

In passato anche la stessa Vladimir Luxuria aveva parlato del presidente de Senato pronunciando parole di stima e difendendolo dalle accuse di omofobia: “Ignazio La Russa omofobo? Io dico di no. Altrimenti non potrei nemmeno guardarmi allo specchio”, disse ricordando un episodio che risale al 2007, quando era deputata aveva ricevuto una lettera di una ragazza trans che si era trasferita dalla Sicilia ad una città del nord dopo che il padre e il fratello non avevano accettato il suo percorso di transizione. Proprio Ignazio La Russa aiutò l’allora deputata Vladimir Luxuria e da allora il loro rapporto cambiò.

Sempre secondo il settimanale Oggi, Vladimir Luxuria potrebbe prendere il posto di Ilary Blasi nella conduzione dell’Isola dei Famosi grazie anche a Ignazio La Russa. “Il suo potente fan, si sussurra nei corridoi di Cologno Monzese, non starebbe lesinando parole a favore della conduttrice. Mediaset intanto prende tempo in attesa di comunicare quale ruolo potrebbe avere nel reality”, conclude Alberto Dandolo nella sua rubrica per Oggi.