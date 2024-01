“Cosa faccio per lui”. Vladimir Luxuria presenta il fidanzato Danilo, 37 anni, e fa una rivelazione molto intima

Vladimir Luxuria, fuori tutta la verità. Attivismo, politica, mondo della televisione e dello spettacolo: certamente su Vladimir le luci dei riflettori non possono che restare costantemente accesi. E sulla vita privata dell’opionionista dell’Isola dei Famosi i fan bramano dalla voglia di saperne sempre di più, in particolar modo riguardo al fidanzato. Ed è così che Vladimir in persona decide di esporsi e parlarne.

Il fidanzato di Vladimir Luxuria, fuori tutta la verità. Ne avrebbe parlato nel corso di un’intervista rilasciata per Il Corriere della Sera, durante la quale non avrebbe omesso nessun particolare in merito all’attuale situazione sentimentale con il 37enne Danilo Zanvit Stecher.

Il fidanzato di Vladimir Luxuria, fuori tutta la verità. Dal primo incontro alla differenza d’età: i dettagli della loro storia d’amore

Ecco cosa ha raccontato Vladimir Luxuria nel corso dell’intervista e a proposito del suo attuale compagno: “Nata come affinità elettiva, la relazione vera è iniziata quasi due anni fa. Non lo voglio chiamare fidanzamento”. I due si sono conosciuti nel 2009 quando Danilo, impegnato in un’ associazione che si occupa di recupero dei tossicodipendenti, invità Vladimir a prendere parte a una fiaccolata contro l’omofobia a Bolzano.

“omosessuale non integralista. Infatti è attratto da me, che sono transgender”, ha detto Vladimir sempre a proposito della sua dolce metà. A caratterizzare la relazione anche una notevole differenza d’età, lui 37 anni, lei 58. Eppure nessun tipo di problema emerso in tal senso: “Mi tocca fare i trattamenti laser sul viso per compensare il gap”, ha ironizzato ancora Vladimir.

E a proposito di amore, Vladimir ha ricordato anche il suo primo amore gay: “Un ferroviere di Foggia“, ha rivelato, “che però mi voleva solo come passiva, non mi toccava neanche. Quando tornavo a casa mi masturbavo ripensando al rapporto che avevamo avuto. Avevo 16 anni: fu il primo”, rivela ancora l’ex parlamentare.