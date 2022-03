Splendido gesto della figlia vip, che ha deciso di aiutare personalmente i rifugiati dell’Ucraina, che stanno vivendo un vero e proprio incubo da quando la Russia di Vladimir Putin ha deciso di invadere la loro nazione il 24 febbraio scorso. La missione umanitaria della ragazza è arrivata fino al confine con il territorio ucraino e il tutto è stato favorito dalla Croce Rossa italiana e dalla Chiesa ortodossa italiana, coadiuvata dalla Conferenza delle Regioni e grazie al patronato del Parlamento Europea.

La giovane, che ha appena 18 anni, ha scritto un lungo post sui social, condiviso dal papà famoso, e al ‘Corriere della Sera’ ha invece detto: “Mi sento ancora male. L’Occidente poteva fare molto di più, ho visto la paura negli occhi dei bambini ma anche delle mamme che hanno perso i mariti in guerra. La missione è durata quattro giorni e la destinazione è stato il punto di scambio merci a Leopoli. Per me è stata un’esperienza molto molto intensa, che mi ha toccata. Ho incontrato bambini orfani che non avevano nessuno”.





La 18enne figlia del famoso ha dunque consegnato aiuti importanti ai profughi dell’Ucraina e ha ancora riferito al ‘Corriere della Sera’: “I bimbi erano felici dei piccoli doni e le mamme costrette a fuggire tra mille paure per salvare i piccoli. Nei centri di accoglienza su tutto il confine ucraino tanti bambini rimasti separati dalle loro famiglie e persi tra lacrime e dolore ma che non appena vedevano un sorriso amico cambiavano il loro sguardo. E noi sicuramente potevamo fare di più”.

Ad essere stata protagonista di questo gesto dal cuore d’oro Vittoria di Savoia, la figlia di Emanuele Filiberto, che è rimasta scossa da quanto visto: “Ho nei miei occhi la disperazione che ho visto fra quella gente. Spero che in tanti li aiutino, ne hanno bisogno”. Poi sul profilo del genitore di Vittoria di Savoia è stato scritto: “Ho deciso di far sapere di questo mio viaggio solo ora, a cose fatte, per cercare di spronare quante più persone possibile a dare una mano, anche nel proprio piccolo, a questo popolo che vive una situazione di estrema sofferenza”.

Infine, nel post di Vittoria di Savoia è stato riportato: “Io non voglio discutere di politica o di chi abbia ragione, come stanno facendo quei “grandi” che oltre alle parole sanno solo restare “immobili”, ma voglio parlare di persone. E esprimerò un concetto anche banale, ma che a quanto pare è sconosciuto ai più. Dobbiamo aiutare le persone che soffrono. Io l’ho fatto, anche grazie all’aiuto di tante brave persone e di un gruppo di amici, e invito tutti voi, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, a fare lo stesso”.

