Notizia meravigliosa per la giovane vip, che finalmente non è più da considerare single. Dopo aver avuto un’importantissima storia amorosa, terminata ormai circa quattro anni fa, non si era più saputo nulla sulla sua vita privata. Almeno fino a qualche ora fa, quando sui social si è mostrata con un uomo. Parliamo di Giulia Provvedi, che ha presentato il suo nuovo fidanzato sul profilo Instagram che condivide con la sorella Silvia. Per chi non lo ricordasse, le gemelle compongono il duo musicale de Le Donatella.

E ora Giulia Provvedi è riuscita a trovare un nuovo fidanzato, dopo l’addio al calciatore Pierluigi Gollini, attualmente in forza al Napoli. Bellissimo lo scatto pubblicato dalla ragazza, che si è immortalato con lui durante una spettacolare vacanza in montagna. Hanno infatti vissuto una giornata indimenticabile sulla neve di Courmayeur e hanno tra l’altro fatto alcune esperienze molto interessanti, come è stato testimoniato da alcuni brevi filmati postati dalla sorella di Silvia. E sappiamo anche il nome del suo nuovo partner.

Giulia Provvedi ha un nuovo fidanzato

Un momento magico quello vissuto da Giulia Provvedi, che col nuovo fidanzato è stata nel territorio della Valle D’Aosta. Stando a quanto scritto dal sito Gossip.it, l’avvenuto fidanzamento tra i due piccioncini si sarebbe materializzato nell’agosto 2022, ma solamente adesso sono usciti allo scoperto per la prima volta. Questo quanto scritto nel post dalla cantante, che si è soffermata brevemente anche su di lui: “Io in modalità no make up. Amore mio, panorama + amore smisurato x i carboidrati, discesa apparentemente tranquilla, musata sulle protezioni. P.S: sono felice“.

Il partner di Giulia si chiamerebbe Andrea e lavorerebbe nel mondo del calcio, essendo un imprenditore. Ma non è stato possibile scoprire qualcosa in più sulla sua professione né sul suo privato, dato che non siamo a conoscenza nemmeno del suo cognome. Ma dopo questo primo gesto della sorella di Silvia Provvedi possiamo aspettarci da adesso in poi ulteriori foto di coppia. E chissà se prima o poi non lo presenterà ufficialmente, fornendo anche altri dettagli su chi sia colui che le ha rubato il cuore.

E i fan di Giulia Provvedi hanno reagito così alla notizia del suo fidanzamento: “Vogliamo sapere chi sia lui taggatelo!”, “Oh, finalmente ti sei fidanzata”, “Ti meriti di essere felice, ti vogliamo bene”, “Dai, facci sapere chi è il ragazzo”, “Molto bella, felice per te”.