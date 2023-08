Uomini e Donne, nelle ultime ore ha iniziato a circolare un rumor clamoroso: il volto famosissimo di Canale 5, e simbolo della trasmissione di Maria De Filippi, potrebbe affiancare Gianni Sperti e Tina Cipollari nel ruolo di opinionista nella prossima stagione. Stagione che, come molti sanno, inizierà proprio in questi giorni con le prime registrazioni che verranno poi trasmesse a partire dalla prima settimana di settembre. Del ruolo degli opinionisti si è parlato molto negli ultimi mesi.

C’era stato anche chi aveva messo in discussione Tina Cipollari. Tina sulla quale era piombata la voce di Mediaset pronta a tenerla sotto controllo. Il motivo? Alcune derive trash che mal si conciliano con la nuova linea decisa da Pier Silvio Berlusconi, impegnato una forte operazione pulizia. Tantissimi i commenti che erano arrivati.





Uomini e Donne, rumor su Ida Platano: sarà la nuova opinionista?

Il novanta per cento dei quali in difesa dell’opinionista: “Spero sia uno scherzo: senza Tina non sarebbe più la stessa cosa”, ha commentato un utente su Twitter. “È impossibile immaginare Uomini e donne senza i commenti e le uscite di Tina. Pier Silvio non puoi farci questo dopo aver cacciato via già Barbara d’Urso”. Si era alzato, insomma, un autentico muro in sua difesa.

Da capire come finirà la storia. Come da capire il ruolo della terza opinionista che potrebbe essere affidata niente di meno che a Ida Platano. Solo il rumor è stato sufficiente per sollevare le proteste di chi non vuole la dama all’interno del programma. Poche ore dopo il lancio della notizia è arrivata una parziale smentita. La fonte informa però che la notizia non sembra trovare conferme e che questa ipotesi sarebbe tramontata ancor prima di spiccare il volo.

Tante volte, tuttavia, ad una smentita è seguita una contro smentita e non è detto quindi che l’affare non andrà in porto. Non resta che aspettare. Ida, intanto, ha smentito per l’ennesima volta le voci di una crisi con Alessandro Vicinanza con il quale, al contrario di quanto dicono i maligni, tutto sembra andare a gonfie vele.