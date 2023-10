Bomba gossip sul vip della tv, che si sarebbe fidanzato. Non lascerebbe dubbi la foto pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale, infatti è possibile vederlo mano nella mano con questa persona. Ovviamente sono tutti saltati dalla sedia improvvisamente, visto che non si aspettavano un’immagine del genere. Dato che è anche reduce da una grossa delusione amorosa, infatti era convinto che potesse arrivare alle nozze invece è poi stato smentito tutto.

Dunque, questo vip della tv si è fatto vedere col fidanzato sebbene non lo abbia voluto mostrare integralmente. Sono bastate le loro mani incrociate a far sognare tutti i fan del famoso, che avrebbe voltato pagina e avrebbe ritrovato la felicità. Lui è tra l’altro in una fase molto importante della sua vita, infatti ha preso anche una decisione molto significativa a livello privato che sta portando avanti con grande determinazione.

Il vip della tv si sarebbe fidanzato: foto mano nella mano con lui

Il vip della tv si sarebbe ormai fidanzato ufficialmente con un uomo che sarebbe anche abbastanza ricco, visto che possiede una meravigliosa Ferrari. I due avrebbero consumato un aperitivo insieme a bordo di questa straordinaria auto e chissà se a breve non pubblicherà anche una meravigliosa immagine di coppia. Lui aveva recentemente affermato di doversi sposare con Fabrizio Corona, ma l’ex re dei paparazzi aveva smentito categoricamente.

Ovviamente stiamo parlando di Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip, che si sarebbe legato sentimentalmente ad un uomo la cui identità è ancora un mistero. Ha cominciato anche il suo percorso di transizione che lo potrà far diventare una donna, infatti ha deciso pure di farsi chiamare Jenny. C’è adesso enorme curiosità per conoscere nome e cognome di colui che avrebbe fatto innamorare l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

L’annuncio sulla transizione era avvenuto lo scorso mese di settembre: “Da quando sono diventata femminile, i gay non mi guardano più. Mi guardano gli etero. Mi piaccio così perché chi mi cerca, cerca l’uomo femminile che ha un mercato pazzesco. Io non lo immaginavo. Ho tante relazioni in questo momento, so di poter andare con uomini con cui non credevo di andare”.