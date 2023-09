Bomba gossip sui due vip, che sono praticamente una coppia nonostante non ne abbiano dato comunicazione ufficiale. Lei è una cantante, mentre lui lavora come attore, e sono stati beccati dai paparazzi, che sono stati abili a scattare le foto al momento giusto. La donna tra l’altro si è lasciata poco tempo fa dall’ex partner, col quale ha anche avuto un figlio. Parliamo precisamente di 5 mesi fa, quando è stata rivelata la loro rottura definitiva.

I due vip sono diventati a tutti gli effetti una coppia, anche perché c’è stato un bacio molto eloquente. A rivelare tutto in anteprima è stato Page Six, che ha anche fornito alcune informazioni interessanti. Infatti, questa love story sarebbe nata già alcuni mesi fa ma solamente adesso tutti li hanno visti finalmente insieme ed è partito l’entusiasmo dei fan. Andiamo a scoprire insieme chi sono questi due protagonisti del gossip.

I due vip stanno insieme: la nuova coppia famosa è nata

Lei è la cantante Halsey, che ha subito archiviato l’addio all’ex Alev Aydin. I due vip, lei e il nuovo compagno, sono ufficialmente una coppia. Sono stati paparazzati negli Stati Uniti, precisamente nella città di Los Angeles, dove c’è stato questo bellissimo bacio nonché degli abbracci romantici. Page Six ha scritto ancora che la relazione sarebbe nata lo scorso mese di giugno, infatti sono stati in vacanza a Barcellona. E ora non ci sono più dubbi.

Il fidanzato di Halsey è l’attore Avan Jogia. Lei, che ha 28 anni, è cantante e compositrice americana e la prima volta che è diventata popolare era nel 2015 grazie al suo album Badlands. Poi insieme ai Chainsmokers è stata protagonista della grande canzone Closer, poi l’enorme successo è arrivato col brano Without Me nel 2018, che è stato in grado di issarsi meritatamente in prima posizione alla Billboard Hot 100. Poi altri album che hanno certificato la sua popolarità mondiale.

Jogia, 31 anni, è attore, ballerino e cantante originario del Canada. Tutti lo conoscono soprattutto per la serie tv Victorious, dove ha interpretato il personaggio di Beck Oliver. L’ultimo suo film cinematografico è stato Resident Evil: Welcome do Raccoon City.