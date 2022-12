Emily Ratajkowski si è lasciata e ha già trovato un nuovo fidanzato. Un vero e proprio colpo di scena la vita sentimentale della giovane supermodella e attrice. Che in poche settimane è passata da una delusione ad una grande gioia, infatti è stata già immortalata in compagnia di un altro partner. La notizia ha fatto immediatamente il giro della rete e i fan della ragazza sono al settimo cielo. Ma anche l’ex partner non ha perso tempo e pare che abbia trovato anche lui una nuova anima gemella.

Secondo quanto è stato rivelato, Emily Ratajkowski ha un nuovo fidanzato. Eppure lei e l’ex partner sembravano molto felici insieme, dato che erano stati beccati anche sugli spalti ad assistere ad una gara di basket dei Knicks nella città di New York. Ma le ultime indiscrezioni hanno invece svelato altri retroscena, con entrambi che si sono detti ufficialmente addio e hanno già voltato pagina. Hanno trovato altre anime gemelle e vediamo soprattutto con chi la supermodella è stata paparazzata.

Emily Ratajkowski si è lasciata e ha un nuovo fidanzato: chi è

Emily Ratajkowski ha salutato l’attore comico Pete Davidson e si è trovata un nuovo fidanzato. Anche lui ha compiuto lo stesso gesto, infatti è stato beccato insieme all’attrice Chase Sui Wonders che ha preso parte al film Bodies Bodies Bodies. Però pare che Emily e Pete siano ancora legati da un rapporto amichevole. Page Six ha scoperto invece il nuovo nome del partner della bellissima Ratajkowski e sono state diffuse un paio di foto sulla nuova coppia. Qui di seguito vi sveliamo tutti i particolari.

Emily Ratajkowski è stata immortalata col nuovo compagno Jack Greer, che lavora come artista. Nella prima immagine i due sono fotografati mentre camminavano fianco a fianco, mentre nella seconda si sono scambiati un bacio estremamente passionale. Lei ha 31 anni e il suo esordio nelle vesti di modella è avvenuto nel 2015 a New York. Ha anche fatto il suo debutto nel mondo del cinema nel 2014, quando ha partecipato alla pellicola L’amore bugiardo – Gone Girl, del regista David Fincher.

See pics of Emily Ratajkowski making out with artist Jack Greer https://t.co/VtqOPPmnpa pic.twitter.com/ESp1Ke2PqF — Page Six (@PageSix) December 25, 2022

Per quanto riguarda la sua vita privata, Emily è stata legata con il produttore musicale Jeff Magid fino al 2018; successivamente si è unita in matrimonio con l’attore Sebastian Bear – McClard, mentre l’11 marzo del 2021 è diventata mamma per la prima volta del piccolo Sylvester Apollo.